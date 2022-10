Ne stišavaju se reakcije oko nastupa stand-up komičara: Ispričajte se za svoj maloumni humor! Evo što kaže i naš poznati satiričar

Ne stišavaju se reakcije oko nastupa stand-up komičara Lajnap Comedyja, Aleksa Curaća Šarića, u zagrebačkom Sax Klubu u kojemu je 10. listopada, tijekom redovnog nastupa komičarskog kolektiva na tom mjestu, čitav blok svojih šali posvetio - temi seksualnog nasilja nad ženama. Postavlja se pitanje može li se humorom osuđivati seksualno nasilje, ili on služi za daljnju normalizaciju takvog ponašanja? Mogu li fore o silovanju biti 'dobre' i 'loše', 'pogođene' i 'promašene' - ili ih jednostavno ne bi trebalo biti? Gdje je 'tanka granica' nakon koje humor postaje obična vulgarnost, bezočan napad na ranjive skupine? Kako se na pravilan način zezati s osjetljivim temama i može li se to uopće? Koja je razlika između duhovitog i smiješnog? O kompleksnoj temi razgovaramo sa stand-up komičarima, satiričarima i redateljima, kao i s djevojkom koja je napustila show Curaća Šarića te na društvenim mrežama pokrenula javnu polemiku oko njegova nastupa

"Samo ću se referirati na to da je silovanje problem oba spola. Nisu samo žene žrtve silovanja i žao mi je kaj se to zaboravlja. Postoje kvalitetni stand-up komičari koje vrijedi poslušati i koji se dotiču svakakvih problema u svijetu, ali sa smislom nekim i porukom. Ovo je bio bullshit."

"Ako ti se ne sviđa glazba, film, nastup nekog stand-up komičara nemoj ga slušati ili gledati... Generaciju Z retarda će uvrijediti i to što ujutro sunce izađe. Sjedi doma, gledaj Netflix, nisi za stand up," napisao je jedan od komentatora koji podržava nastup Lajnapovca, dok mu je druga komentatorica poručila:

"I u klubovima i na streaming platformama, poput Netflixa, odgovornost je i na gledatelju od kojeg se očekuje da zna za što je platio. Televizija je nešto drugo! Nas iz stand-up scene tamo ni nema, a razlog je taj što će u Hrvatskoj - i mediji i vodeći ljudi unutar njih - obratiti više pozornost na ove izdvojene 'incidente', a ne na činjenicu da scena postoji i raste već skoro 18 godina, da su Aleks i njegova ekipa rasprodali dva puta Lisinski, da naši komičari uspješno rade širom regije, da jedan ima svoj show na engleskom koji je našao svoje mjesto na platformama kao što su Amazon Prime, Apple TV, Google TV... Vidite - to je jadnije od neuspjelih šala o silovanju", rekao nam je Bajović koji smatra da šale o silovanju mogu biti dobre, da one uglavnom jesu protiv takvih stvari i da će onaj tko želi, to i uvidjeti, dok će "nedobronamjerni naći problem i u šalama o vrtlarenju".

"A jedine teme kojima bi se ijedan autor koji drži do sebe trebao baviti su one društveno senzitivne. Pritom je zadaća autora (koji drži do sebe) baciti neko novo svjetlo na određenu problematiku, pokušati je sagledati iz kuta iz kojeg još nije sagledana. Budući da autora autorom čini upravo taj odmak od svakidašnjeg gledanja na problem, on ili ona i ne mogu očekivati išta drugo nego reakciju većeg ili manjeg prvotnog šoka publike. I sad ovisi o tome koliko je autor vješt, a publika sklona proširiti svoje gledište koliko će se taj prvotni šok pretvoriti u početak nekog šireg dijaloga," tvrdi Vitez, koji također napominje kako nije gledao navedeni Lajnapov show pa o svemu govori na generalnom planu.

S Vitezom dalje razgovaramo o važnosti načina na koji netko u komediji obrađuje specifične i delikatne teme poput seksualnog nasilja.

"Nije fora ono što je upereno prema slabijem. To je onda ne-fora. No, jasno je da treba biti fora koje prihvaćaju postojanje takve vrste nasilja kao što je silovanje, kao i svih ostalih fora koje ridikuliziraju ljudsku glupost i kretenizam. I sad, te fore mogu biti bolje ili gore, pogođene ili promašene. Ja, recimo, znam dvije fore o opaticama koje uključuju silovanje i obje su dobre, jer obje zapravo ismijavaju redovnički celibat kao, budimo iskreni, također vrstu silovanja," nastavlja Vitez kojega smo upitali i kako se osobno postavlja kada se u svome radu želi zezati s osjetljivim temama. Kako to činiti na pravi način? Strahuje li od negativnih reakcija publike? Možda netko nije skužio foru...

"Dokle sam ja sam sa sobom čist i znam da ne ironiziram i satiriziram iz mržnje, nego iz potrebe da nam svima bude bolje, zapravo me moguće negativne reakcije i ne pogađaju previše. Iz iskustva sam naučio da negativne reakcije u pravilu dolaze iz projiciranja negativnog mentalnog sklopa na vas tj. ljudi koji kritiziraju humor, kritiziraju ga iz svoje mrziteljske pozicije, smatrajući da je to jedina moguća pozicija. To su ljudi koji podsvjesno shvaćaju da su meta tog humora upravo oni, ali nisu si u stanju to priznati, pa kritiziraju, kao, kakvoću humora," odgovara nam redatelj pa nastavlja kako mu se čini da se u ovom slučaju "vatra digla na nekog jadnička koji je imao bolji ili gori stand-up nastup, svejedno".

"Dok paralelno na državnoj televiziji imate tzv. humorističnu seriju u kojem se humor bazira na štosevima tipa - suvremena mlada Dalmatinka koja polaže vozački ispit nikako ne može zapamtiti što je puna, a što isprekidana crta! I sad će se tu nabacivati drvljem i kamenjem po nekom random kvartovskom dečku koji s pravom ili ne misli da je smiješan, dok će publika zgrožena njegovim nastupom bez problema odšutjeti mizogine idiotarije koje im, kroz školovane i izvrsno plaćene scenariste, redatelje, glumce i urednice, plasira institucija koju su prisiljeni plaćati. Ajmo si malo posložiti prioritete, ekipa!" zaključuje Ivan-Goran Vitez.