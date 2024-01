Novi stand-up specijali Gervaisa i Chappellea - nesmiješno grčenje komičara koje je pregazilo vrijeme

No iako su obojica na svoj način pokazali određene proplamsaje genija - Gervais u svojem unjkavo-antipatičnom, cringe stilu, a Chappelle u nešto kompleksnijem pripovjedačkom - u zadnje su vrijeme obojica naveliko kritizirana zbog politički nekorektnih i bezobzirnih šala koje su prešle sve granice dobrog ukusa i mnoge uvrijedile. Dave Chappelle čak je i napadnut tijekom nastupa u Hollywood Bowlu, što je užasna svinjarija, a napadač je tvrdio da su ga 'trigerirale' šale o beskućnicima i LGBTQ manjini.

E, sad. O tome kako je publika reagirala na 'zločeste' šale Davea Chappellea i Rickyja Gervaisa može se raspravljati (iako nema te šale koja bi opravdala napad 22-milimetarskim pištoljem), kao i o samim šalama. Neki će reći da se Chappellea i Gervaisa nepravedno gnjavi i pljuje te da im se nameću 'suludi standardi suvremene političke korektnosti i cancel kulture'. Neki drugi će reći da su im šale jednostavno uvredljive i neukusne te da su se prestali držati svetog komičarskog pravila 'always punch up, never down' ilitiga pravila da se 'udara' jače od sebe, a ne slabije - točnije, da se OK izrugivati od ljudi na privilegiranijim položajima u društvu, ismijavati moćnije od sebe, dok nije OK podbadati i vrijeđati manjine i marginalizirane, naširoko neshvaćene društvene skupine. A dečki to JESU radili. Posebno su im bile smiješne trans- osobe.