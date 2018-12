Najbolje strane serije 2018. godine

Od teških historijskih drama, preko egzotičnih i drugačijih projektića, pa sve do engleskih mini-serijskih velesila - 2018. bila je jedna od raznolikijih godina u novom dobu televizije

15. JOE PERA TALKS WITH YOU (1. sezona, Adult Swim)

Englezi jednostavno znaju - em su im skandali za prste polizat', em onda po njima naprave miniserije s toliko divne farse, ironije i drame da je to užitak za gledanje. Tako je ove godine bilo i s miniserijom 'Vrlo engleski skandal', u kojoj Hugh Grant glumi Jeremyja Thorpea, zastupnika u parlamentu i vođu liberalne stranke, koji se 'proslavio' pokušajem ušutkavanja svojeg bivšeg ljubavnika i progonitelja Normana Scotta. Iako nije riječ o humorističnoj seriji, Thorpeovi pokušaji da se riješi svojeg ljubavnika prikazani su s takvom dozom ruganja - i to opravdanog, jer su i Thorpe i njegovi pomagači u cijeloj toj priči ispali ordinarni idioti - da je ovo serija nad kojom ćete se neprekidno pomao smijuljiti. No ona je izvrsna i važna zbog toga što prikazuje jedno drugo vrijeme, jedno 'vrlo englesko vrijeme' u kojem su homoseksualnost i drugačiji način života bili anatema i okrutno skrivana te zataškavana tajna brojnih javnih ličnosti.

Druga sezona serije minijatura o doživljajima newyorškog dostavljača i dilera mariuhanom od prve je epizode obilježena implikacijom da se odvija u nešto drugačijoj Americi nego prva sezona. Nigdje se izrijekom ne govori o tome da je riječ o Trumpovoj Americi, ali brojne su okolnosti i silnice koje upućuju upravo na to. Zbog toga je ova sezona možda nešto eksplicitnija i glasnija u podvlačenju toga da je u tom novom svijetu na strani raznolikosti, tolerancije, suživota različitih i ljepote koja proizlazi iz šarolikosti života u megalopolisu kakav je New York. No ruku na srce, ta je serija to bila i prije, a Ben Sinclair ovdje nam je samo još živopisnije pokazao kakav je majstor u ljudskom, toplom, duhovitom i zabavnom prikazu takvoga života.

Pet autobiografskih knjiga pretočenih u pet epizoda serije, u kojima naslovni junak prolazi borbu s ovisnošću i prisjećanja na očevo zlostavljanja koje ga je djelomično i dovelo do raspadajućeg mentalnog i tjelesnog stanja u sadašnjosti prije svega su sve fascinirale izvedbom Benedicta Cumberbatcha. U ulozi koja je zacijelo zahtijevala goleme fizičke i mentalne napore ovaj je poznati glumac pokazao da njegov raspon gotovo i nema granica, a priča o Patricku varirala je od duboko tragične do sumanuto komične. Ipak, najupečatljiviji su prizori Patrickovih flashbackova na djetinjstvo uz oca sadista, koji ga je zlostavljao na sve moguće načine, uključujući i seksualno. Scena u kojoj ga otac (užasavajuće uvjerljiv Hugo Weaving) drži za uši jedan je od većih horrora koji sam ove godine vidjela na televizijskom ekranu.

'Brooklyn 99' ove je godine skoro prdnuo na rosu. Fox ga je, naime, nakon pet godina uspješnog - ali ne spektakularno gledanog prikazivanja otkazao. Uskočio je NBC - ionako godinama prirodno stanište ove i srodnih humorističnih serija Dana Goora i Michaela Schura (Parks and Recreation, The Office). Brooklyn je dobio još 18 epizoda i - bogme se iskazao. Kao i sve sezone dosad, počastio nas je vjerojatno najboljim humorističnim ansamblom koji trenutačno postoji na američkim TV mrežama (velika sam obožavateljica serije, a ni dan-danas se ne mogu odlučiti koga najviše volim - Charlesa, Rosu, kapetana Holta, Ginu... ili možda ipak Terryja?), iznimnom duhovitošću te pravom policijskom pričom u svakoj epizodi. Nisu nimalo pali ni u kvaliteti ni u savršenoj međusobnoj kemiji, a dobili smo i romantični vrhunac serije, plus jednu od najnezaboravnijih glazbenih scena u identifikacijskom redu.

Ah, 'Atlanta'... vjerojatno bih ovu seriju trebala rangirati i malo više od 8. mjesta i vjerojatno će mi pet minuta nakon što završim ovaj članak biti krivo što je nisam stavila na peto, četvrto, možda čak i drugo mjesto, ali sada mi se čini da je moram staviti ovamo samo zato što pred njom slijede neke serije koje su me malo više obuzele i zabljesnule. No činjenica je da je 'Atlanta' jedna od najsvježijih pojava na američkoj kabelskoj televiziji, da je Donald Glover spektakularno talentiran autor i da je ova, druga sezona, osim svojim uvjerljivim, duhovitim i pametnim prikazom blacksperiencea, dosegla i jednu letvicu više svojim odmicanjem od primarnog žanra i poigravanjem s horrorom te twinpeakovskim bizarnostima. Tko propustio, magarac!

Kad god netko povikne da je klasični američki sitcom (multikamera, nasnimljeni smijeh, 3-4 interijerna seta i sl.) mrtav - pomalo se rastužim. Iako su taj žanr i forma odavno odmakli od svojeg zlatnog doba i danas se smatraju pomalo staromodnim, prevaziđenim i zonom u kojoj obitavaj samo konfekcijski televizijski štanceraj tipa 'Dva i pol muškarca' i 'Teorije velikog praska' - ja ga i dalje volim i uzdam se u rijetke entuzijaste koji će ga održati na životu pametnim, svježim, ma, jednostavno kvalitetnim pristupom. Još prošle, 2017. godine, to su učinili Gloria Calderon Kellett i Mike Royce, koji su jedan preradili jedan stariji američki sitcom o samohranoj majci koja živi s dvoje djece i svojom majkom - samo što su ga premjestili u suvremeni Los Angeles i obitelj pretvorili u obitelj kubanskih doseljenika. Malo je reći da su to učinili svježe, pametno i kvalitetno. Učinili su to SJAJNO, a sve striktno u granicama sitcomovskog formata. Druga sezona, koju je Netflix izbacio početkom 2018., samo je još unaprijedila ono što je postavljeno u prvoj i - što da vam kažem - jedva čekam veljaču i treću sezonu!

U petoj sezoni 'BoJacka Horsemana' naša omiljena televizijska konjina napokon do pune mjere uviđa kolika je kolosalna, (auto)destruktivna šupčina, i to upravo u trenutku u kojem mu se ostvarilo ono što priželjkuje od prve sezone - da postane ponovno popularan. Ono što je, međutim, zanimljivo, jest to što BoJack i u toj svojoj samospoznaji uspijeva izmaltretirati sve ljude oko sebe do kojih mu je stalo i veliki je plus ovoj seriji to što svojem naslovnom liku - puku refleksiju ne daje kao lak prečac do iskupljenja. Za njega će BoJack još morati tegobno i dugo raditi, a to, nadam se, znači da će biti još ovako sjajnih sezona ove divne serije.

5. KILLING EVE (1. sezona, BBC America)

Ulazimo u sam vrh, prvih pet najboljih mi serija ove godine, a to zapravo znači da bih u svakom trenutku i u različitim raspoloženjima sve ove serije od 1. do 5. mjesta mogla presložiti i drugačije i svaka bi po određenom kriteriju mogla zasjesti na prvo mjesto. Tako je i s ovom - nevjerojatnom, napetom, svježom, drugačijom, zastrašujućom i duhovitom pričom o službenici britanske obavještajne službe koja postane opsjednuta mladom plaćenicom tajne organizacije koja po Europi hladnokrvno ubija žrtve koje joj oni naruče, a usput se i izvrsno zabavlja. Mlada je plaćenica totalni psihopat, ali s vremenom ćemo otkriti da ni s našom glavnom junakinjom - onom koja je naganja - nije baš sve po PS-u... 'Killing Eve' jedna je od serija koja me najviše iznenadila ove godine. U žanru kojime inače pretjerano ne zanima, s glumicama koje mi nisu posebno simpatične ni drage, s pričom koja mi u pitch-fazi nikada ne bi privukla pozornost - potpuno me očarala.

4. HOMECOMING (1. sezona, Amazon Video)

Sjajna režija Sama Esmaila, izvrsna gluma Julije Roberts, Shea Whighama, Sissy Spacek i Bobbyja Cannavalea, paranoična priča o svemu onome što 'veliki igrači' čine iza kulisa... sve se to zaokružilo u ovaj divan, petosatni hitchcockovski triler podijeljen u deset polusatnih epizoda. Serija je ovo, koja osim zanimljive priče, proganjajuće atmosfere i dobrih glumaca nosi i vrlo prepoznatljiv autorski pečat jer se koristi nekim vizualnim izražajnim sredstvima koja dosad nisu bila baš uobičajena za TV serije. Jedina mana koju sam uspjela pronaći u ovoj seriji jest to što čujem da joj je naručena druga sezona, a prva je bila savršeno, kompaktno zaokružena. Bojim se da nas čeka još jedan fijasko kao sa 'Sluškinjinom pričom', ali nadam se da ipak neće biti tako.

3. DOBRO MJESTO (The Good Place, 3. sezona, NBC)