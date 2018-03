'The Terror' - strava i užas iz ledene pustoši

Dijelom pomorsko-povijesna drama o stvarnoj ekspediciji iz 19. stoljeća, a još većim dijelom horror o tajanstvenom zlu koje vreba iz zaleđenih dijelova neistražene prirode - nova serija Ridleyja Scotta, 'The Terror' vizualno je i atmosferično impresivna. U njoj će posebno uživati svi oni koji vole da ih se plaši nemoći samotnog čovjeka pred prirodnim i natprirodnim silama, ali i pred krvoločnošću svojeg bližnjeg

Godina je 1847. i britanska kraljevska mornarica šalje dva svoja broda na ekspediciju u kojoj bi trebali pronaći i iscrtati opasni sjeverozapadni prolaz između Atlantskog i Pacifičkog oceana. Brodovi su Erebus i Terror . Na čelu prvoga je i zapovjednik ekspedicije, Sir John Franklin (Ciarán Hinds), među posadom omiljen i karizmatičan zapovjednik koji je funkciju dobio više zahvaljujući svojem društvenom statusu i političkoj karijeri negoli zbog pravog pomorskog iskustva. Terrorom zapovijeda Francis Crozier (Jared Harris, našoj publici poznat kao Lane Pryce iz 'Momaka s Madisona' ili kao kralj George VI iz 'Krune'), mnogo iskusniji moreplovac i zapovjednik od Sir Johna, ali zatvoren, hladan i depresivan čovjek čijoj karijeri i popularnosti nije pomoglo ni to što je Irac.

Televizijska serija 'The Terror' snimljena je prema historijskom romanu Dana Simmonsa i snimljena je u produkciji slavnoga Ridleyja Scotta , redatelja filmskih uspješnica kao što su 'Osmi putnik', 'Blade Runner' i 'Thelma i Louise', a počet će se prikazivati na kanalu AMC 29. ožujka 2018. u 22h. Kod nas je serija već dobila nešto prostora u medijima jer se bilo pročulo da se neki njezini dijelovi snimaju na otoku Pagu, koji je svojim golim pejzažima poslužio kao jedan od glavnih likova u seriji - arktički krug. No iako je riječ o ekspediciji koja se doista dogodila, za koju povijest zna kako je završila te o kojoj je Dan Simmons napisao roman, ništa vas ne može pripremiti na ono što vas čeka u ovoj seriji.

Televizijska produkcija horror sadržaja dosad je, čak i u suvremeno TV doba, kada TV gledatelji traže sve jače i kvalitetnije sadržaje, uglavnom bila obilježena pomalo infantilnim bedastoćama. Zombiji, vampiri, trtle-mrtle, teško da bi se čak i na sve prste jedne ruke moglo nabrojati ozbiljne horrore snimljene za televiziju koji su nas doista uspijevali prestrašiti. 'The Terror', međutim, nema apsolutno nikakvih problema s time , i to ne samo zato što nas već od prve epizode časti s dovoljno iskašljavanja krvi, primitivnih autopsija, stravičnih lelujanja smrznutih leševa pod vodom i klanja u čeljustima divljih životinja da ti više nikada ne padne na pamet sjesti pred televizor sa sendvičem.

Čeka vas, naime, prava pravcata jeza . Hladna, mračna, bezizlazna, užasna jeza. Mnogo je impresivnih elemenata u četiri epizode koje je AMC dao na pregled novinarima prije premijere - vizualno su spektakularne, glumci su fenomenalni, počevši od briljantnog Jareda Harrisa pa sve do zadnjeg, sporednog člana posade, priča je intrigantna - kako ona povijesna, tako i ona izmaštana, s tajanstvenom natprirodnom silom, poruka povezana s čovjekovom ohološću, odnosom bijelih Europljana prema lokalnom stanovništvu (Eskimima) i okolišu je važna. No ništa nije tako upečatljivo kao atmosfera. Toliko je prožimajuća i toliko uvjerljiva da je seriju zbog nje na trenutke teško gledati. Srećom pa je prikaz jada i užasa kroz koji prolaze posade ovih brodova ispresijecan prizorima njihova prisjećanja na živote koje su vodili prije odlaska na putovanje jer bi inače bila gotovo pa neizdrživa.

Ono što je u 'The Terroru' doista sablasno jest egzistencijalni užas. Iako, kao gledatelji koji žive gotovo dvjesto godina nakon ekspedicije o kojoj je riječ, iz povijesnih zapisa znamo da nitko nije preživio ekspediciju, suočavanje s ljudima koji znaju da im vrlo vjerojatno prijeti istrebljenje sasvim je druga priča. Prikaz izolacije na kraju svijeta sasvim je druga priča. Sučeljavanje s nepoznatim silama zla, ali i s vlastitom prirodom sasvim je druga priča. I 'The Terror' je priča majstorski. Kritičari su je već opisali kao spoj gotičkog horrora devetnaestog stoljeća s Carpenterovim 'The Thingom' i opis je dosta ilustrativan, s tim da lijepa razrađenost na više epizoda ovdje dopušta i dublje uranjanje u likove, njihovu psihologiju, strah i gubitak nade.

Taj je gubitak nade možda najgori. Nisam pogledala seriju do kraja, ali znam da će je svi likovi do kraja priče morati izgubiti. A nakon odgledane četiri epizode, bojim se i pomisliti kako će tek to izgledati. Negdje iz dubina zaleđenih arktičkih voda gledaju nas beznadne oči mrtvih članova ekspedicije koja je htjela pronaći kraći put između Atlantika i Pacifika. Gledaju nas prestravljene oči ljudi koji su mislili da mogu prevariti prirodu. Ridley Scott nas poziva da pogledamo i mi njih. Nećemo nakon toga sigurno pjevati vesele pjesmice, ali o mnogim bismo stvarima mogli razmisliti. I usput se dobrano, zajedno s posadom ekspedicije, smrznuti. Od jeze.