Druga sezona serije 'Gdje ima dima...' - još šareniji prikaz ljudskosti u velikom gradu

Ben Sinclair oduševio nas je još svojom web-serijom, pa zatim i prvom sezonom serije o dileru marihuanom iz New Yorka, u kojoj svaka epizoda donosi isječak iz života njihovih klijenata. No druga sezona kao da je još dublje i znakovitije zagrabila u šarolikost života tog golemog, predivnog grada

Nije zapravo ni važno. Očito je da ljudi kojima Guy dostavlja marihuanu taj događaj ne pozdravljaju s veseljem, mnogi ga smatraju i prekretnicom nakon koje više ništa neće biti isto, ali poanta je cijele epizode to da se svi nekako snalaze i nastoje poći dalje. Uz pomoć sovjih inhalatorčića, jointova, kolačića i ostalih 'veselica' koje im dostavlja glavni biciklist.

Druga sezona 'High Maintenancea' na taj nam način signalizira da se odvija u nešto drugačijem društvenom okruženju, a pritom ne želi baš naglas i izričito reći da je to 'drugačije društveno okruženje' - Trumpova Amerika. Ima u tome i neke logike jer svijet Bena Sinclaira oduvijek je bio mnogo šareniji i raznovrsniji negoli ono što prosječan televizijski gledatelj doživljava kao 'tipičnu Ameriku'. Jedna od privilegija koju i Sinclair kao autor i njegov glavni lik Guy kao biciklist-dostavljač marihuane uživaju jest život u New Yorku, golemom kozmopolisu u kojem imaju priliku susresti doista sve moguće vrste ljudi. Ondje manjinske etničke, rasne, rodne i kulturne skupine nisu egzotika - susreću se svaki dan i u ovoj se seriji pred našim očima prepliću u predivnu, šarenu tapiseriju ljudskosti kakva je na jednom mjestu i u istom vremenskom trenutku moguća samo u tako velikom gradu.

No Sinclair nam u svojoj seriji ipak suptilno šalje poruke o tome na kojoj je strani u toj novoj, promijenjenoj Americi. Prvih nekoliko epizoda druge sezone vrslo su naglašeno posvećene LGBTQ skupinama i rasnim manjinama, i to bez imalo zadrške, u svim pojavnostima takvih grupa koje znaju (bezrazložno) plašiti konzervativce. Imamo skupinu radikalno feminističkih lezbijki koje samu prisutnost muškarca - pa makar i bio njihov dostavljač trave - smatraju potencijalnom agresijom. Imamo i transvestita koji u punoj opremi nastupa u jednom noćnom klubu kao plesač, a poslije spašava život jednom kupcu u trafici - zato što je liječnik. No Sinclair nas časti i neobičnim pričama iz brojnih drugih skupina koje, da nismo u njegovoj poziciji, možda nikada ne bismo susreli: priča nam o zajednici odbjeglih Hasida, o starijem paru penzionera koji pri posjetu Brooklynu moraju dijeliti stan s udavom i tako redom.