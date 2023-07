Muzej grada Zagreba otvorio Dućkas, požurite po promotivne popuste

U ponudi su i Staklenke Malog Zagreba, autora Filipa Filkovića - Philatza.

Tu su i šalice, boce za vodu, magneti i podmetači za čaše, kreacije Lane Hudine – Lana's Duckass Illustrations, zatim majice i torbe branda Roba, MGZ-ove lizalice (CukerLab), LE Prase vam nudi simpatične 'prase' kasice, Obrt Vilhar kreirao je keramičke figurice s motivima zagrebačkih znamenitosti, a sjajne kreme za ruke i balzami za usne, izrađeni po dugogodišnjoj recepturi Gradskih ljekarni, razveselit će svaku damu. Tu su i prekrasne kuglice od puhanog stakla za božićnu jelku, rad Petre Krhen Antonić - Staklene kuglice Katarina.

Naravno, u Dućkasu možete kupiti i magnete, publikacije, bilježnice, torbe s motivima iz fundusa MGZ-a (ilustracije Otta Antoninija i Zvonimira Faista te torbe s grbom grada Zagreba), doista ponešto za svakoga.

'Raduje nas da smo pri realizaciji Dućkasa ostvarili i lijepu suradnju s URIHO-m', poručili su iz Muzeja.

'Trenutnu ponudu Dućkasa planiramo širiti, vodeći se uvijek istim kriterijima; da su suveniri koje vam nudimo kvalitetni, lijepi i nadasve zagrebački', dodali su.

Povodom otvorenja, danas su u Dućkasu promotivni popusti, a uz potrošenih 10 Eura, dobivate besplatan razgled MGZ-ovog stalnog postava i izložbe 'Osjeti harmoniju Zagrebačke feelharmonije'.

Također, danas po promotivnoj cijeni možete nabaviti i naše najnovije izdanje, upravo predstavljen katalog izložbe 'Ivan Standl - Zagrebački fotograf'.

'Prilika je ovo da predstavimo i MGZ-ov novi logo te vizualni identitet, koji je osmislio i kreirao dizajner Branimir Lazanja. Novi logo MGZ-a aplicirali smo na brojne naše suvenire', rekli su iz Muzeja.

'Baš kao što glase natpisi na olovkama koje je za nas izradio TOZ Penkala International, Muzej grada Zagreba i njegov Dućkas poručuju: Ote sim! Bu vam lepo!', zaključili su iz Muzeja.

Redovno radno vrijeme Dućkasa identično je radnom vremenu Muzeja, no ekskluzivno tijekom manifestacije Dvorišta, u kojima MGZ sudjeluje i ove godine, Dućkas će vikendom, od 14. do 16. te od 21. do 23. srpnja, raditi do 23 sata.