Pod nazivom 'Zagrebački muzejski spomenar', Muzej grada Zagreba pokrenuo je novi mozaični online program koji na Facebook stranici muzeja donosi brojne zanimljivosti iz zagrebačke povijesti, nudeći jedinstvenu priliku za online 'šetnju' starim Zagrebom i bogatim fundusom MGZ-a

Program ponedjeljkom donosi zanimljive stare fotografije Zagreba, upoznaje posjetitelje s dijelom građe iz brojnih muzejskih zbirki, ili s nekima od najzanimljivijih zagrebačkih plakata od kraja 19. do početka 21. stoljeća iz zbirke MGZ-a, kroz koje se, iz perspektive plakata kao medija komunikacije, ogleda i prošlost grada.

Plakati - njih tristotinjak - iz fundusa MGZ-a sadržani su u monografiji 'Zagreb / Plakati Slučajna povijest Zagreba: plakati iz zbirke Muzeja grada Zagreba'. Autorica Željka Kolveshi, umirovljena muzejska savjetnica MGZ-a, prošle je godine upravo za ovu publikaciju nagrađena Godišnjom nagradom Hrvatskog muzejskog društva.

Na prošlogodišnjem natječaju 'Hrvatska lijepa knjiga za 2019. godinu' Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koji je raspisala radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj Best Book Design from all over the World, u konkurenciji od 197 izdanja ta je monografija uvrštena u 25 odabranih izdanja.

'Zagrebački muzejski spomenar' srijedom se nastavlja s pričama o povijesti zagrebačkog ljekarništva. Muzej grada Zagreba 2013. godine realizirao je izložbu 'Ja, Jacobus apothecarius – od štacuna do industrije' autorice Marine Perice Krapljanov, više kustosice, kojom je predstavljen dio bogate povijesti zagrebačkoga ljekarništva od srednjeg vijeka do početaka masovne proizvodnje ove grane industrije.