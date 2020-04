Novi projekt Zagrebačkog kazališta mladih za vrijeme trajanja mjera socijalnog distanciranja bit će u utorak, 21. travnja, live streaming monodrame 'Your Love Is King' nagrađenog najboljeg mladog dramskog pisca Espija Tomičića, u režiji Hrvoja Korbara

Kako se ističe u najavi, prvi prijenos uživo iz zatvorenog kazališta može se pratiti na Facebook stranici ZKM-a u utorak od 18 sati, kada će iz ZKM-ove dvorane Polanec krenuti live-streaming u izvedbi nagrađivanog mladog glumca Matea Videka.

Dramski tekst 'Your Love is King' Espija Tomičića kroz monološku formu prati subjekt koji se suočava s viješću o nadolazećoj smrti vlastite majke. Subjekt u ovoj izrazito ekspresivno ispisanoj struji svijesti iz različitih pozicija proživljava taj događaj – on se nalazi u stvarnoj situaciji suočavanja s bolešću i neizbježnom smrću i pokušaja ponovnog uspostavljanja odnosa s obitelji nakon niza godina prekinute komunikacije.