Motovun Film Festival: Mačke i maneštra u Art Parku uoči početka festivala

Uoči ovogodišnjeg Motovun Film Festivala u Zagrebu se održava 'motovunizacija', čime se najavljuje skorašnji početak festivala, 23. srpnja, a koji ovaj vikend donosi program posvećen mačkama i maneštri, koji će se održati u nedjelju u zagrebačkom Art Parku na Ribnjaku

Ljudska fascinacija je povod za program 'Cats Just Wanna Have Fun', iza kojeg stoje američki Catvideofest i Cat Video Festival Vienna.

OD 23. DO 27. SRPNJA

'Filmovi su namijenjeni za sve uzraste pa je osim za mačkoljupce idealan i za roditelje s djecom', ističe se.

Ekipa Motovun Film Festivala za sve će posjetitelje skuhati istarsku maneštru i dijeliti ju besplatno, no to neće biti jedino darivanje za ovu priliku - s festivala kažu da će svi koji dođu u MFF majicama dobiti nagradu, a za onoga tko dođe u najstarijoj to će biti autentična motovunska biska.

Uz filmove u Art Parku će se prirediti glazbeni program.

Filmski program ovogodišnjeg Motovun Film Festivala, što se održava od 23. do 27. srpnja, tradicionalno podsjeća na problematične točke današnjeg svijeta, ali donosi i dosad najviše komedija i glazbenih filmova.