Ministarstvo kulture objavilo poziv za poticaj likovnjacima vrijedan milijun kuna

Ministarstvo kulture objavilo je u utorak javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika, a riječ je o pilot-projektu vrijednu milijun kuna koji je na konferenciji za novinare predstavila ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek

Umjetnici se mogu prijaviti samo u jednoj kategoriji, oni koji se prijave u prvoj kategoriji neće se moći prijaviti sljedeće tri godine, a oni koji će se prijaviti u drugoj kategoriji neće to moći ponoviti u sljedećih pet godina.

Načelnica Sektora za razvoj kulture i umjetnosti u Ministarstvu kulture Nevena Tudor Perković izvijestila je da će se u prvoj kategoriji dodijeliti dvije potpore u iznosu od 75 tisuća kuna, šest potpora u iznosu od 40 tisuća kuna te 15 potpora u iznosu od 20 tisuća kuna. U drugoj kategoriji će potpore za uređenje radnoga prostora/atelijera ili pokrivanje troškova njegova najma (najviše 50 posto režijskih troškova do 12 mjeseci), iznositi do 20 tisuća kuna, a za nabavu opreme za rad do 25 tisuća kuna.



O peticiji samostalnih umjetnika



Ministrica kulture odgovorila je i na nekoliko novinarskih pitanja koja nisu bila izravno povezana s temom konferencije i na jedno koje je sadržajno vezano za temu, a odnosilo se na peticiju pod nazivom 'Vratimo dostojanstvo hrvatskim samostalnim umjetnicima'.



Peticiju su u ime kolega samostalnih umjetnika, posebice likovnih, u ponedjeljak uputili, 'u očekivanju novoga Zakona o umjetnicima', predsjednica Hrvatskoga društva likovnih umjetnika Zagreb Krešimira Gojanović i potpredsjednik Robert Štimec kako bi upozorili na teške uvjete rada samostalnih umjetnika u Hrvatskoj do kojih je došlo, kako su ocijenili, 'zbog nebrige nadležnih institucija i višedesetljetnog ignoriranja'.



Obuljen Koržinek odgovorila je kako se slaže s većim dijelom peticije, ali ne i s onim u kojemu se navodi da 'sve strukovne udruge nisu bile ravnopravno uključene u savjetovanja o novom Zakonu o umjetnicima, a kada je likovna struka u pitanju, nekim strukovnim društvima likovnih umjetnika je čak bio i zabranjen dolazak u Meštrovićev paviljon u Zagrebu, gdje je trebalo izabrati predstavnika likovne struke u Radnu skupinu Ministarstva kulture za donošenje novoga Zakona o umjetnicima'.



Ministrica je istaknula da je jako važno da se u novom Zakonu o umjetnicima precizno definiraju različiti oblici umjetničke djelatnosti. Ocijenila je da je riječ o jednom od najzahtjevnijih reformskih propisa koje Ministarstvo mora donijeti u svom mandatu, te istaknula kako će 'uzeti sve potrebno vrijeme kako bismo bili sigurni da, kroz široku javnu raspravu, imamo propis oko kojega se može postići konsenzus'.



Prodaja zgrade Hrvatskog glazbenog zavoda



Novinari su pitali ministricu i o situaciji vezanoj za najavu prodaje zgrade Hrvatskoga glazbenog zavoda (HGZ) u Gundulićevoj ulici, a ministrica je odgovorila da Ministarstvo kulture prati tu situaciju već nekoliko mjeseci. Podsjetila je da je HGZ organiziran kao udruga građana te je jedino pravo i odgovornost članova te udruge da odlučuju o njezinu djelovanju.



Izvijestila je kako je u ponedjeljak i osobno obavila nekoliko telefonskih razgovora te najavila da će tijekom ovoga tjedna primiti predstavnike ravnateljstva HGZ-a. Obuljen Koržinek istaknula je kako je stajalište Ministarstva kulture da će, kada HGZ na svojim tijelima donese odluku kako će riješiti nagomilane probleme, HGZ-u dati punu potporu. Međutim, dodala je, odgovornost je i na sadašnjem predsjedniku koji je povukao određene poteze, ali i na prethodnicima koji su kroz niz godina činjenja i nečinjenja doveli Glazbeni zavod u sadašnju situaciju.



Ministrica smatra kako bi bilo jako važno da se taj jedinstveni prostor sačuva kao prostor kulture i umjetnosti, a vjeruje i da će unutar tijela koja vode HGZ biti dovoljno odlučnosti i neke vizije da redefiniraju način poslovanja i djelovanja u skladu s današnjim vremenom.