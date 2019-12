Nisam fan Zvjezdanih ratova, ali Mandalorian mi je baš fora. Pokušat ću objasniti zašto

Novi izdanak sage o 'Zvjezdanim ratovima' u drevna vremena i dalekoj galaksiji govori o superratniku neprobojnog oklopa, ali meka srca - i mladunčetu koje odbija predati kao plijen, nego ga vuče u svoje daljnje plaćeničke pustolovine. Mladunče je totalno preotelo primat naslovnome junaku pa većina gledatelja tijekom većine scena u kojima ga nema samo zapitkuje: 'A gdje je mali?'

Odmah prije početka pisanja teksta moram, zbog predanih obožavatelja filmskih i televizijskih serijala 'Zvjezdanih ratova' , napomenuti da sam u dotični upućena umjereno do loše. Gledala sam većinu filmova, odrasla sam u generaciji u kojoj su starvorzi bili neodvojivi dio popularne kulture, znam za većinu razloga iz kojih se ta franšiza hvali i zbog kojih se kritizira, i sama sam nekim njezinim aspektima naklonjena, a neki su mi smiješni/dosadni - no definitivno nisam fan , ne raspoznajem sve žive vrste iz daleke, daleke galaksije i kad se pita: Star Wars ili Star Trek, uvijek biram potonje. Tako da to odmah riješimo i utvrdimo da po zadanim postavkama nisam osobito zainteresirana za izdanke Lucasovog SF-western univerzuma.

No ipak, najnovija serija izgrađena na temeljima toga svijeta, Disneyjev 'Mandalorian' poprilično mi je simpatična. Ne znam točno zašto - u svakoj od dosad šest pogledanih epizoda našla bih dovoljno materijala za jednu odličnu sprdnju s prijateljima na cugi, ali s druge strane - cijela atmosfera, izrazito cool repliciranje vesternske atmosfere tajanstvenog, usamljenog revolveraša ili odmetnutog samuraja, nešto frajerskog humora, razna čudesna stvorenja kojima je Lucasova galaksija uvijek obilovala više nego Roddenberryjeva te na kraju krajeva - baby Yoda - uspjeli su mi osvojiti srce i u svakom me novom nastavku barem malo razvesele.

U čemu je, dakle, fora? Pa, ovako. Naslovni junak, Mandalorian ilitiga Mandalorijanac - jer dotični zapravo nema imena, nego se 'vodi' pod nazivom stanovnika planeta Mandalorea i reda Mandalorijanaca, koji su nekakvi superkomandosi, ratnici, univerzalni vojnici, štajaznam - a istodobno imaju i nekakav kodeks, vjeru, učenje zbog kojih nikada ne skidaju metalni oklop i kacigu te s vremena na vrijeme uzviknu mantru: This is the way (u slobodnom prijevodu: Ovo je pravi način). Uglavnom, naš Mandalorijanac na početku serije nije neki super-duper plemeniti lik, nego član ceha lovaca na ucjene/bjegunce koji bez ikakvih pitanja i objašnjenja za obilne nadoknade naručiteljima dovodi osobe koje im iz nekog razloga izmiču.

Mando, kako ga iz milja ili posprdno zovu oni koji ga dulje znaju, radi sam i praktički je nepobjediv, pa mu zato u prvoj epizodi lik koji raspoređuje zadatke uvali jedan koji je posebno težak. Mora otići na neki planet i pokupiti jako važan plijen te ga isporučiti drito klijentu. Kada Mando nakon brojnih peripetija, pucačina, jahanja čudesnih stvorenja i inih akcija dođe do važnoga plijena, ispostavi se da je riječ o djetetu, i to djetetu iz vrste kojoj, kako će odmah shvatiti svi koji su gledali 'Star Wars', pripada Yoda.