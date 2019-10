Llosa najavio novi roman i popljuvao političku korektnost: To nije ništa drugo nego napad na slobodu

S jednim od najpoznatijih latinoameričkih pisaca, Nobelom nagrađenim Mariom Vargasom Llosom u njegovu domu u Madridu imao je priliku razgovarati novinar Jutarnjeg lista

U ekskluzivnom intervjuu za Jutarnji, nagrađivani pisac između ostalog progovorio je o životu u neposrednoj blizini ambasade Venezuele u glavnom španjolskom gradu Madridu, vremenu diktature generala Odríje u rodnom Peruu, kojeg je napustio prije desetak godina, utopiji i vladajućoj političkoj korektnosti.

'U slučaju političke korektnosti riječ je o ničem drugom nego o napadu na slobodu. I na taj se način valja odnositi prema tom fenomenu i prema njegovim advokatima. Prema fenomenu kao distorziji istine, a prema njegovim advokatima kao sitnim, neautentičnim čovječuljcima. Što se feminizma tiče, treba poduprijeti borbu za jednakost. Bez ikakve dvojbe. Mislim da o tome ne dvoji nijedan čovjek zdravog razuma. Ni ti, ni ja. No, kako spominješ, očigledan je i aspekt feminizma prema kojem je ključno postaviti se na nož, a on se odnosi na sve one tendencije koje namjeravaju premašiti borbu za jednakost i ustanoviti nekakav bizaran interspolni rat između muškaraca i žena. To je deformacija feminizma i pokreta za ženska prava. I nevjerojatno je da su te tendencije nekako uspjele postati sinonimom ženskih prava. To je naprosto bilo užasno glupasto i nepotrebno te je uspjelo tek u tome da odgoji nove generacije šovinista i idiota'.