Kristian Novak na Weekendu u Rovinju: 'One on One' s Ciganinom, ali najljepšim

Pisac i sveučilišni profesor Kristian Novak, autor romana 'Ciganin, ali najljepši' te 'Črna mati zemla', oba nagrađena tportalovom književnom nagradom za najbolji hrvatski roman, gostuje nadolazeću subotu od 13 i 30 sati na Weekend Media Festivalu u Rovinju, a razgovor s njim naslovljen 'One on One s Ciganinom, ali najljepšim' vodit će glavna urednica tportala Danijela Jozić

'Pogrdno i uvredljivo za cijelu romsku zajednicu. Tako je saborski zastupnik ocijenio nagrađivani roman i predstavu 'Ciganin, ali najljepši'. Iako su ju kritičari proglasili majstorskim djelom, 'Črna mati zemla' nekima je bila nepodobna za popis lektire. Teme o kojima Kristian Novak piše naša su svakodnevica, pa ipak, pogled u zrcalo nekima je preuvredljiv. Postoje li rasprave koje se ne smiju voditi? Možemo li napredovati okrećući glavu i mireći se s tabuima? Ili su Milena i Sandi junaci našeg doba?', stoji u najavi razgovora s Kristianom Novakom u Rovinju. Kristian Novak zaposlen je kao sveučilišni profesor na Filozofskom fakultetu u Rijeci i bavi se hrvatskim i njemačkim jezikom. Široj javnosti poznat je po navedenim dvama romanima koji su unazad dvije godine postavljeni na kazališne daske te su izazvali veliku pažnju publike, kao i romani kod čitatelja. Predstava 'Črna mati zemla' u Zagrebačkom kazalištu mladih upravo proslavlja svoju 50. izvedbu, a 'Ciganin, ali najljepši' nastao u produkciji zagrebačkog HNK nedavno je izveden na Brijunima pred brojnom publikom ljetne pozornice u tvrđavi Minor te na Lokrumu. Novak trenutačno radi kao suradnik na scenariju za filmsku adaptaciju 'Ciganina', a film će režirati slovenski redatelj Rok Bičak.