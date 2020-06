Kako im se ovo dogodilo? Sastojci su superkvalitetni, ali nećete ništa izgubiti ako preskočite 'Space Force'

Steve Carell u glavnoj ulozi! Greg Daniels - autor američkog 'The Officea' - kao kreator! John Malkovich u jednoj od glavnih uloga! Lisa Kudrow! Ben Schwartz! Ismijavanje Trumpove sulude odluke da osnuje još jednu branšu američke vojske! Pa tko se ne bi radovao seriji koja dolazi s takvim preporukama?! Nažalost, radost je brzo splasnula jer serija niti je smiješna niti je zanimljiva.

Umjesto satire, za koju je ovdje postojalo itekako plodno tlo, dobili smo politički kastriranu i scenaristički katastrofalno izvedenu komediju s radnog mjesta. Ne samo što se Greg Daniels - autor 'Space Forcea', ali i legendarnog američkog 'The Officea' - i Steve Carell očito ne mogu odmaknuti od 'The Officea', nego nisu ni u stanju zadržati njegovu kvalitetu.

Ponekad je teško povjerovati da superkvalitetni sastojci NE znače nužno i superkvalitetan spoj. Upravo to se, međutim, dogodilo s novom Netflixovom humorističnom serijom 'Space Force'. Zbog naslova koji dijeli sa stvarnim ogrankom američke vojske koji je Donald Trump uveo u jednoj od svojih sumanutih, gotovo twitter-baziranih odluka - gledatelji su očekivali satiru , nešto na tragu 'Potpredsjednice' , ali gledatelji to nisu dobili.

Premisa serije sama po sebi nije loša - sve se vrti oko protagonista, novoimenovanog generala Marka Nairda, kojeg je dopala nemila dužnost da vodi novu branšu američke vojske, Space Force (Svemirsku flotu). Space Force od samog je početka predmet sprdnje jer je nastao iz blesavog tweeta neimenovanog američkog predsjednika (iako svi znamo o kome je riječ), u kojem je ovaj izjavio da moraju što prije staviti svoje sise na Mjesec. Naravno, ubrzo se uspostavilo da je bila riječ o tipfeleru - El Presidente je umjesto boots on the Moon (čizme na Mjesec) napisao boobs on the Moon i novi je ogranak američke vojske sklepan na ho-ruk, a Naird je postao njegov nevoljki vođa.

I sad... da bi politička satira bila uspješna, kao što je to bila u slučaju 'Potpredsjednice', potrebno je brutalno i bespoštedno udaranje po onome što satirizira, što ova serija nema jer od samog početka uglavnom kamiličari s pokušajem balansiranja između očito besmislenog i preskupog vojnog pothvata te nevoljkosti da to otvoreno prizna, nego se stalno skriva iza časne uniforme i plemenitih vojničkih namjera glavnoga junaka. Mark Naird konstantno je okružen i zadacima i projektima i ljudima koji od njega očekuju krajnje besmislice, ali se to nikada ne naziva besmislicom, nego se na neki način pokušava slaviti njegov neprekidan trud da sve obavi časno, slavno, prema naredbama i po pravilima službe.

S druge strane, ako se nije išlo na satiru, nego na 'običnu' komediju s radnog mjesta, prije svega se možda nije trebalo ići na tako visokokonceptnu temu, koja po svojoj prirodi traži satiru, ali ajde, kad smo već tu gdje jesmo, onda je trebalo scenaristički razraditi likove, situacije, njihovu motivaciju, a najviše od svega - trebalo je sve to BITI SMIJEŠNO. No u 'Space Forceu' - štanga.