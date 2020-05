'Mitska potraga' - vrlo pametna i duhovita serija o ljudima koji stoje iza kompjuterskih igara

Grandiozan, kičast, nasilan i pomalo blesav stil kompjuterskih igara, ma kako omiljen bio među korisnicima, nije dosad baš dobro prelazio iz računalnog svijeta u televizijski ili filmski. No kada netko odluči napraviti seriju o ljudima koji stoje iza tih i takvih igara, onda dobivamo 'Mitsku potragu: gavranovu gozbu', koja pozadinu iz koje potječe - računalne igre - tretira taman onoliko koliko je potrebno da bi se podvukle apsurdne karakteristike njezinih protagonista.

Neću pretjerivati s osudama, ali iskreno mislim da svi oni koji odluče videoigru pretvoriti u igrani film ili seriju nisu mnogo pametniji od limenke piva. I to male. Jeftine. Naime, sva ona iberpretjerana DRAMA (mora se pisati velikim slovima jer bi se inače prava drama s pravom uvrijedila), vječito inzistiranje na nekakvom lažnom srednjem vijeku s oklopima i seoskim mljekaricama u prolazu, mitskim bićima i rijekama krvi - kao serija ili film ispadaju katastrofalno glupo. Nije ni čudo jer privlačnost videoigre obično počiva na takozvanoj 'izgradnji svijeta' (koji je najčešće ona lažno viteška debilana iz prethodne rečenice) i na toe da sami igrači sudjeluju u sudbini glavnog junaka iz svoje perspektive. A kad kažem 'sudbini' mislim na 'koliko će trolova ubiti' i 'koliko će para potrošiti na kupnju dodatne opreme'.

Izmjestite li, dakle, računalnu igru iz tog svijeta, pa odlučite napraviti film ili seriju od nje, sudbinu glavnog junaka više neće određivati igrač, odnosno gledatelj, nego će to postati priča o borbi glavnog junaka s neprijateljima, a njegova muka zbog ograničene opreme i njezina osvajanja nije baš neka sadržajna priča o ljudskome stanju i međuodnosima. A bez sadržajne priče o ljudskom stanju i međuodnosima nema ni najjednostavnije, najpravocrtnije i najpovršnije filmske, odnosno TV-serijske priče.

'Mitska potraga: gavranova gozba' nova je serija streaming servisa Apple TV čiji je naziv ujedno i naziv fiktivne kompjuterske igre nalik igri World of Warcraft. No tvorci te serije ipak su podosta inteligentniji od piva kojim se nataču, pa serija nije ekranizacija računalne igre. U njoj je dosta računalno animiranih prizora iz igre, ali ona zapravo nije o igri. Ona je o ljudima koji proizvode računale igre. Baš kao i u slučaju, recimo, 'Silicijske doline', riječ je o humorističnoj seriji čija je glavna tema mjesto na kojem rade glavni junaci, a to su mjesto, kao i likovi koji ga nastanjuju - također kao i u 'Silicijskoj dolini' - obilježeni specifičnostima posla kojim se bave.

Tako u prvih devet epizoda ove serije pratimo Iana Grimma (Rob McElhenney ilitiga Mac iz 'Sunčane Philadelphije'), kreativnog direktora studija koji proizvodi superuspješnu igru 'Mitska potraga', egomanijaka koji više-manje ne radi ništa drugo osim što tu i tamo izvali kakvu polupečenu 'cool ideju' te se preserava na lovorikama. Uz njega je tu i glavna programerka Poppy Li (Charlotte Nicdao), koja je zapravo mozak cijele operacije, ali nikako ne uspijeva doći do izražaja uz Iana, ali i druge muškarce u firmi. Tu je i David Horsnby, Cricket iz 'Philadelpije', koji glumi Davida Brittlesbeeja, izvršnog producenta igre kojeg Ian neprekidno gazi, F. Murray Abraham kao glavni pisac scenarija igre, C.W. Longbottom, koji je nekada davno dobivao prestižne nagrade za svoje romane, a sada uglavnom 'gluvari' te još nekoliko likova, od kojih su ama baš svi dosta dobro portretirani i usput smiješni.