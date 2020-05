'Kad padne mrak' još je malo podigla letvicu; ne samo da je blesavija i duhovitija od prve sezone, već je pravo osvježenje naići na humorističnu seriju koja je stvarno smiješna

Od sredine travnja na HBO GO-u možemo gledati drugu sezonu humoristične serije 'Kad padne mrak' (a nešto prije bila se na istom servisu pojavila i cijela prva sezona), o vampirima koji su se naselili na newyorški Staten Island i ondje se pred dokumentarističkom ekipom pokušavaju prilagoditi suvremenom životu - s urnebesnim rezultatima.

Ekipa vampirskih cimera svoje dane provodi u sitničavim svađama oko zajedničkog života te u bizarnim interakcijama s vanjskim svijetom, u kojem se, osim s ljudima, druže i s drugim vampirima, nekromantima, vukodlacima, vješticama i inim nadnaravnim polusvijetom, a i te njihove interakcije uglavnom su obilježene djetinjastim prepucavanjima i glupim odmjeravanjima ega, samo što su u sve umiješane smrtonosne nadnaravne moći. Primjerice, Laszlo ima višestoljetni sukob s vampirom Simonom oko jednog šešira jer obojica tvrde da baš njemu bolje pristaje, a pritom svi ostali oko njih tvrde da je šešir uklet i da s njim dolaze samo problemi.

Osnovna je to priča humoristične serije 'Kad padne mrak' (What We Do In The Shadows) autora Jermainea Clementa, kojeg domaća publika zna kao jednog od autora i glavnih glumaca u seriji 'Novozelanđani u New Yorku' (Flight of the Concords), a serija je nastala po ideji za istoimeni film iz 2014., koji su pak osmislili Clement i Taika Waititi, kojeg domaća publika najbolje zna kao autora i jednog od glavnih gllumaca u filmu 'Jojo Rabbit'. Film koji su Waititi i Clement snimili 2014. bio je utemeljen na sličnoj ideji, samo što je pratio grupu novozelandskih vampirskih cimera i bio je nešto manje orijentiran na sitcomovski humor negoli serija.