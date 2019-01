Hrvatska producentska kuća Spiritus movens ima dva filma na Berlinaleu

Dugometražni igrani film Šavovi srpskog redatelja Miroslava Terzića, nastao u srpsko-slovensko-hrvatsko-bosanskoj koprodukciji, uvršten je u službeni program Berlinalea. Njegovo 69. izdanje održat će se od 7. do 17. veljače 2019. godine u glavnom gradu Njemačke, a Terzićev film dio je službenog programa Panorama, tradicionalno usmjerenog na filmove s jakim autorskim vizijama. Hrvatski koproducent filma Šavovi je Spiritus movens koji je koproducent i filma 'Bog postoji, njeno ime je Petrunija', a koji će biti u natjecateljskom programu Berlinalea, izvijestio je HAVC

Nedavno je objavljeno kako je u glavni natjecateljski program uvršten i dugometražni igrani film 'Bog postoji, njeno ime je Petrunija' makedonske redateljice Teone Strugar Mitevske, nastao u makedonsko-belgijsko-slovensko-hrvatsko-francuskoj koprodukciji (hrvatski koproducent je također Spiritus movens). Osim toga u sklopu istog programa svoju svjetsku premijeru imat će i film njemačke redateljice Angele Schanelec Bio sam kod kuće, ali (Ich war zuhause, aber, I Was at Home, but) nastao u njemačko-srpskoj koprodukciji (Nachmittagfilm i Dart Film & Video) koji je dijelom sniman u Istri na lokacijama u naselju Slum te u parku prirode Učka. Dodajmo i kako će najbolje svjetske kratke filmove u Berlinu ocjenjivati Puljanka s londonskom adresom Vanja Kaluđerčić.