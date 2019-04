Hrvatska producentica Anita Juka odabrana za Producers on the Move

Organizacija European Film Promotion odabrala je hrvatsku producenticu Anitu Juku za sudjelovanje na platformi Producers on the Move, namijenjenoj europskim producentima čije su karijere u usponu, a do sada su producirali zamjetne europske koprodukcije

Platforma se održava u sklopu Međunarodnog filmskog festivala u Cannesu, a Anita Juka je jedna od 20 odabranih sudionika, izvijestio je Hrvatski audiovizualni centar (HAVC). European Film Promotion okuplja nacionalne filmske centre i agencije za promociju i promidžbu iz 38 europskih zemalja, a svake godine odabire dvadesetak producenata za sudjelovanje na platformi Producers on the Move na temelju njihovih, već priznatih, radova i međunarodnih koprodukcija. Anita Juka je odabrana zahvaljujući opsežnom producentskom opusu te radu na višestruko nagrađivanim igranim filmovima poput 'Ti mene nosiš' Ivone Juke, 'Tu' Zrinka Ogreste, 'Slovenka' Damjana Kozole te međunarodnog omnibusa 'Neke druge priče' redateljica Ivone Juke, Ane Marije Rossi, Ines Tanović, Marije Džidževa i Hanne Slak.