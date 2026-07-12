HDFD traži hrvatski film za utrku za nagradu Goya: Prijave otvorene do 20. srpnja

Prijaviti se mogu svi hrvatski igrani i animirani filmovi duži od 60 minuta odnosno dokumentarni filmovi duži od 70 minuta, a koji su imali prvu objavu i redovnu komercijalnu kino distribuciju između 1. studenog prošle i 31. prosinca ove godine, objavilo je Društvo na svojim web stranicama.

Komercijalna kino distribucija je trebala trajati najmanje sedam dana u kontinuitetu za igrani i animirani film odnosno tri dana za dokumentarni film. Za slučaj da film u trenutku prijave na ovaj poziv još nije imao kino distribuciju, plan distribucije unutar propisanih rokova dokazuje se potvrdom distributera.

U prijavi za izbor hrvatskog kandidata za 41. nagradu Goya producent treba dostaviti potpisanu izjavu o podmirenju svih materijalnih davanja, potpisanu izjavu da film ima regulirana sva autorska prava, potvrdu distributera o komercijalnom prikazivanju.

Među ostalim, treba dostaviti i popis kompletne ekipe filma, kao i popis glumaca (s naznakom državljanstva), izjavu da s filmom nije aplicirao i da nema namjeru aplicirati na poziv druge države koja bira nacionalnog kandidata za nagradu Goya, potvrdu nacionalnosti filma koju izdaje Hrvatski audiovizualni centar i poveznicu na film za članove Komisije za izbor filma kandidata.

Može dostaviti i popis nagrada koje je film osvojio te podatke o međunarodnoj distribuciji, kao i plan promocije filma u slučaju da film bude izabran, a u tom slučaju treba osigurati i titlove na španjolskom jeziku, isječke iz dnevnih novina ili druge dokaze kojima se dokazuje reklamiranje kino distribucije filma propisani broj dana, biografiju redatelja, foršpan filma, eventualne druge materijale.

Navedeni dokumenti se dostavljaju na e-mail adresu tajnik@hdfd.hr, a detalji se nalaze na stranicama HDFD-a.