Grand prix 55. Zagrebačkoga salona Gordani Drinković

Grand prix 55. Zagrebačkoga salona pripao je Gordani Drinković za rad 'Suze okrenute nebu', dodijeljen joj je na svečanosti kojom je u utorak navečer zatvoren jubilarni salon ove godine posvećen primjenjenim umjetnostima i dizajnu u autorskoj koncepciji kustosice Ive Körbler

Skulpturu 'Suze okenute prema nebu' čini od 30 do 65 suza (ovisno o mogućnosti postava) izrađene u 'Steklarnama Rogaška' od bezbojnog, crnog i sivog kristalnoga stakla nastalih puštanjem užarenoga stakla koje se u slobodnom padu isteže do granica pucanja ili do trenutka njegove transformacije u kruto stanje.

'Gordana Drinković u potpunosti razumije karakter stakla kao materijala, u radu nastavljajući ne samo tradiciju neke naše lokalne linije obrade umjetničkoga stakla (poput Raula Goldonija), već zahvaća senzibilitet i morfologiju europske 20. stoljetne linije organičke apstrakcije u staklu, od Kolomana Mosera, Josefa Hoffmanna i Wiener Werkstätte pa sve do opusa Oskara Kogoja', istaknula je, među ostalim, Iva Körbler u obrazloženju nagrade.