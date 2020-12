Goran Bogdan ostao bez europskog Oscara; najboljim glumcem proglašen Mads Mikkelsen

Goran Bogdan postao je prvi hrvatski glumac nominiran za europskog Oscara, za ulogu u filmu 'Otac' srpskog redatelja Srdana Golubovića. Do sada je za tu prestižnu nagradu nominirana bila samo jedna hrvatska glumica, Zrinka Cvitešić, za ulogu u filmu 'Na putu' Jasmile Žbanić iz 2010. godine

EFA pobjedinici 2020. godine

Najbolja europska komedija

The Big Hit/ Un Triomphe (Francuska)

Najbolji europski dokumentarac

Collective/Colectiv (Rumunjska, Luksemburg)

Najbolji europski animirani film

Josep (Francuska, Belgija, Španjolska)

Najbolji europski kratki film

All Cats are Grey in the Dark/ Nacths sind alle katzen grau (Švicarska)

Najbolji europski redatelj

Thomas Vinterberg (Another Round/Druk)

Najbolja europska glumica

Paula Beer (Undine)

Najbolji europski glumac

Mads Mikkelsen (Another Round/Druk)

Najbolji europski scenarist

Thomas Vinterberg, Tobias Lind-Holm (Another Rund/Druk)