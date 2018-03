Filmovi koje jedva čekamo pogledati ove godine

U 2018. očekuje nas zaista mnogo zanimljivih filmova, a izabrali smo deset za koje vjerujemo da bi mogli obilježiti godinu. Ima tu i neizbježnih stripovskih adaptacija, povratničkih kultnih horora te sjajnih biografija na kojima rade neki od najvažnijih redatelja današnjice, poput za Oscara nominiranog Luce Guadagnina, potom Wesa Andersona, Jasona Reitmana, Terryja Gilliama i Barryja Jenkinsa

Godina pred nama bit će, kao i prethodna, puna akcije i superheroja, a među naslovima iz te kategorije prednjače svakako 'Solo: A Star Wars Story', čije se režije, nakon internih sukoba, primio Ron Howard, potom 'Ready Player One' Stevena Spielberga, koji dolazi krajem ožujka, te 'Venom' Rubena Fleischera u listopadu, s Tomom Hardyjem u glavnoj ulozi.

I Robert Rodriguez radi cyberpunk akcijski film 'Alita: Battle Angel', a tu su i novi 'Deadpool' te 'X-Men: Dark Phoenix'. Zanimljivi bi mogli biti i 'Oceanovih osam', ženska verzija slavne franšize Stevena Soderbergha, čiju režiju ovaj put potpisuje Gary Ross. Soderbergh i sam 2018. donosi novi film, i to horor snimljen iPhoneom ('Unsane'), Richard Linklater nudi komediju s Cate Blanchett ('Where'd You Go, Bernadette'), a tvorac 'La La Landa' Damien Chazalle biografiju Neila Armstronga ('First Man'), u kojoj opet surađuje s Ryanom Goslingom. Vraća se i Mary Poppins, i to na sam Božić, s Emily Blunt u naslovnoj ulozi ('Mary Poppins Returns'), a nastavke, nakon dugog čekanja, dobivaju i Pixarovi 'The Incredibles' te kultna komedija 'Super Troopers'.

Očito je konkurencija ove godine veoma jaka, a mi od brojnih zanimljivih naslova najavljenih za 2018. donosimo deset filmova za koje mislimo da ih nikako ne smijete propustiti.

Isle of Dogs, režija: Wes Anderson

Osim što je Wesu Andersonu pripala čast da bude prvi koji će animiranim filmom otvoriti ovogodišnji Berlinale, osebujni je američki redatelj za 'Otok pasa' dobio i Srebrnog medvjeda, što je za filmski festival u Berlinu također presedan. Fantastičnu komediju o japanskom otoku na koji su psi protjerani zbog epidemije pseće gripe kritičari su već nahvalili, a u kina stiže krajem ožujka. Rađena je, kao i 'Fantastični gospodin Lisac', u stop-motion tehnici, a glasove, osim Andersonovih stalnih suradnika Billa Murrayja, Jeffa Goldbluma i Edwarda Nortona, posuđuju Bryan Cranston, Harvey Keitel, Scarlett Johansson, Tilda Swinton te za ovogodišnjeg Oscara nominirane Greta Gerwig i Frances McDormand.