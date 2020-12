Duško Ljuština o slučaju zagrebačkog HNK: Ministrica Obuljen Koržinek nije tražila da članovi Vijeća šute

Kaznena prijava zbog širenja zaraze protiv intendantice zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta podijelila je kulturnu scenu. Na zgradi HNK osvanuo je transparent upućen ministrici Nini Obuljen Koržinek da prestane 'štititi izbornika' i da poduzme oštre mjere. Danas se sastalo Kazališno vijeće HNK i to ne na inicijativu vlasnika već radnika. O svemu je u emisiji Izvan okvira N1 govorio član Kazališnog vijeća, predstavnik Grada Zagreba Duško Ljuština

Rekao je kako Kazališno vijeće nije upravno, nadzorno vijeće, nikoga ne smjenjuju, ne razrješavaju, ne nagrađuju i ne unapređuju.

'Mi smo predstavnici suvlasnika HNK koji na uljudan način prate financije i realizaciju programa HNK. Do nas ne može doći ništa a da se intendant nije očitovao i da mi to tamo ne vratimo. Ovdje nema ni jednog radnog spora da je netko bio kažnjen i da se nešto uputilo nama na dnevni red.

Danas smo imali na dnevnom redu realizaciju programa u koroni i provedbu epidemioloških mjera. Kako smo se dogovorili i kako je Opera prestala raditi, sugerirali smo upravi da se baletne predstave ne igraju i da se ne igraju dramske predstave. U Hrvatskoj osim monodrame nema kazališne predstave u kojoj se distanca može održavati na dva metra i svi to znamo. To zna i Stožer, no toga se nitko neće sjetiti. Svi znaju i ulogu Kazališnog vijeća', rekao je Duško Ljuština za N1.

Rekao je kako su, prema informacijama koje su dobili od uprave, sve mjere strogo provođene.

'Ne branim Dubravku Vrgoč nego HNK, kulturu Republike Hrvatske i zdrav razum'

'Situacija je eskalirala i učinjena je ogromna šteta HNK, no zdravlje je ljudi glavna stvar. Kaznena prijava - je li igdje u svijetu itko podnio kaznenu prijavu kulturnoj instituciji osim HNK? Pustit ćemo da DORH to ispita. No, da se itko od nas nalazi u toj situaciji, ako DORH odbaci prijavu - što sa štetom koja je nanesena kazalištu i ljudima?

Ne branim Dubravku Vrgoč nego HNK, kulturu Republike Hrvatske i zdrav razum. Dobro znamo tko je zadužen za vođenje statistike, mjere, evidenciju o izolacijama... No mi se od zore do mraka lažemo da ljudi prijavljuju sve kontakte, i da liječnici mogu to sve ispratiti.

Radi se o vrlo osjetljivim pitanjima, 80 posto ljudi iz opere... U ostalim je službama sve u redu, no nitko ne spominje direktora opere. Ako on ništa nije kriv, mora snositi za nastalu situaciju u Operi. Narušeni su međuljudski odnosi, stvar je došla do usijanja i za to je najodgovorniji direktor Opere. Da sam na mjestu intendantice, prozvao bih ga', rekao je Ljuština.

Naglasio je kako je sve što se dogodilo iza nas.

'Tražili smo detaljno izvješće s naglaskom na moguću odgovornost Dubravke Vrgoč, direktora Opere i svih sindikalnih povjerenika HNK. Dali smo im sedam dana da to naprave, a nakon što dobijemo materijale ćemo se pripremiti i sazvati novu sjednicu.

Mi nismo organ nadzora, nismo organ uprave. Postoji nadzorni odbor, a mi se bavimo programom i financijama..

Ne perem ruke, nisam sklon da donosimo odluke na prečac. A mi to ni ne možemo po statutu. Mi možemo ne usvojivši program i financijsko izvješće pozvati na odgovornost intendanta i o tome široko obavijestiti osnivače koji nas, u teoriji, sutra mogu razriješiti', rekao je Ljuština.

'Dogovorili smo da tjedan dana ne dajemo izjave'

Naglasio je kako je na današnjem sastanku naglasak bio na smirivanju tenzija.

'Danas smo molili da svi stanemo na loptu, da ne dajemo više izjave dok konačno ne dobijemo sve materijale. Svi smo se to dogovorili. Dogovorili smo, zbog uzavrijele situacije, da ćemo se toga pridržavati', kazao je Ljuština, nakon čega mu je voditeljica pustila današnju izjavu Damira Kovača, povjerenika sindikata scenske djelatnosti HNK, koju je dao za N1.

'Što bi na ovo rekao Bratoljub Klaić? Ako je ovo šutnja, onda mi nemao što razgovarati', kazao je Ljuština i rekao kako sedmodnevno suzdržavanje od izjava nije predložio on nego Iva Hraste Sočo, te da je on prijedlog prihvatio.

'Ovo je demokratsko društvo. U Saboru se zakoni ne donose zakoni manjinom. Ako je većina članova Vijeća za to glasala, on se s tim mora složiti, ili da kaže - ja neću biti član toga tijela. Ne možemo raditi što god hoćemo. Ako je većina za to glasala, to se mora poštovati. Nitko se tome tamo nije usprotivio.

Damir Kovač je intervenirao - da može davati izjavu kao čovjek, ali ne može davati izjavu poslije Vijeća ako smo se dogovorili da ne govori.

Taj čovjek nas je ranije držao tamo satima govoreći da su tamo svi otrovani nekom bojom. Pa nitko nije bio otrovan. Poslije nas je satima držao govoreći da je netko otrovan azbestom, a ja ne znam gdje tamo ima azbesta, niti je to moj zadatak. Držao nas je satima govoreći da su sve naljepnice arhitekata i statičara u HNK lažne, da se zgrada nakrivila. Vrlo je teško to komunicirati. Jedini moj zaključak je - ako je ovo šutnja, ja imam ozbiljnih problema', rekao je Ljuština.

Na pitanje je li ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek poslala dopis u kojem se traži da se sedam dana ne istupa, on kaže:

'Dopis je poslan, ali u njemu to ne piše. Ona tamo moli razum i da mi sugeriramo da makne baletne i dramske predstave, što smo mi i učinili.

Vijeće je na zadnjoj sjednici imalo provedbu epidemioloških mjera. Na svakoj je sjednici donosilo, donosila je uprava, i o tome informirala Vijeće, o provedbi mjera, pravilnicima, na svakom Vijeću je to velik štos papira', rekao je Ljuština i dodao kako u ovoj priči postoje i neke druge stvari.

'Kaznenu prijavu podnio je sindikalni povjerenik. Mi smo svjedoci svega što je uprava podnijela. O kaznenoj se prijavi očituje onaj kojem je podnijeta. Vijeće se saziva, u principu, na prijedlog intendanta. Mi smo na svakoj sjednici imali te mjere. Vijeće su sada sazvali ranici opere. Nemojmo praviti to da vijeće vodi evidenciju tko dolazi na probe... I samo je problem u operi. Sutra će se desiti nešto drugo.

Predstave su se provodile i tek su novim mjerama zabranjene. Vijeće nije Stožer i ne može donositi odluke', rekao je Ljuština.

'Odgovornost za stanje u Operi je na direktoru Opere'

Na pitanje je li u bilo kom trenu pomislio da ima nečega u optužbama, on kaže:

'Tu nešto ima sigurno. Stanje u Operi takvo da direktor Opere mora snositi odgovornost za to. Direktor Opere je, po onome što mi za sada znamo, vidio da je mail za bolovanje poslan 11.11. Ako je on tražio retroaktivno uvođenje bolovanja, mora snositi posljedice. I odgovornost intendantice će se utvrditi. Tu su sve stvari jednostavne.

HNK je sada zatvoren, nitko se neće zaraziti ako ne ide na posao. No jasno je da smo mi problem. Idemo iskontrolirati liječničke prakse i vidjeti mogu li ti ljudi voditi u vrstu evidencija. Oni to moraju raditi', rekao je Ljuština.

Intendant splitskog HNK Srećko Šestan (ujedno i član Kazališnog vijeća zagrebačkog HNK) 'svoj' je HNK zatvorio na dva tjedna zbog zaraze. Na pitanje što bi on učinio, Ljuština kaže kako sigurno ne bi imao 82 posto radnika protiv sebe.