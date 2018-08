Dubrovnik u znaku kulture: Grad tijekom rujna nudi više od 50 događanja

Dani kulturne baštine u Dubrovniku, kojima se obilježava Godina europske kulturne baštine, tijekom rujna donose preko pedeset različitih kulturnih događaja u organizaciji gradskih kulturnih ustanova, institucija i udruga

'Baština nas oblikuje, naslijeđe utječe na naš identitet, a mi smo toga u Dubrovniku duboko svjesni. Vjerujem da će se u programu prepoznati slogan manifestacije 'prošlost susreće budućnost'', izjavila je Tepšić.



Napomenula je kako je program vezan i na međunarodni skup o projektima u baštini 'The best in heritage', a naglasak programa će biti na temi obnove Orlandovog stupa, u najavi 600. obljetnice njegova postavljanja koja se obilježava iduće godine.