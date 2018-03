'Druga strana svega' Mile Turajlić najbolji film prema ocjeni publike

Brojni posjetitelji koji su u posljednjih sedam dana posjećivali dvjestotinjak festivalskih projekcija i odgledali 125 filmova donijeli su odluku o ponajboljem naslovu 14. ZagrebDoxa i tako dodijelili posljednju ovogodišnju nagradu: najbolji film prema sudu publike je film 'Druga strana svega' srpske autorice Mile Turajlić

Film 'Druga strana svega' Mile Turajlić bit će prikazan danas u sklopu programa The Best of Fest u sljedećim terminima: u 12 sati u dvorani 3, u 14 sati u dvorani 4, u 16 sati u dvorani 5, u 18 sati u dvorani 4 i 5 te u 20 sati u dvorani 2 i 3.