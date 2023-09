Dodijeljene nagrade 10. Star Film Festa: Ovo su dobitnici

U konkurenciji eksperimentalnog filma najboljim je proglašen 'Jeste li osjetili?' Tene Petrović, nastao u sklopu Restartove škole dokumentarnog filma, dok je najboljim animiranim filmom proglašen brazilski "Cadim" Luize Pugliesi Villacae.

Nagradu za najbolji regionalni film (područje Balkana) i Nagradu zvjezdane prašine, koja uključuje i novčanu nagradu kao poticaj za daljnje stvaranje, dobio je igrani film 'Moj Nikola' Martine Marasović.

Dobitnik nagrade za najbolju montažu je eksperimentalni film 'I You He/ She We You They' turske redateljice Sevine Yamane, a nagrada za najbolju fotografiju (kameru) dodijeljena je filmu 'The Uplands' mađarske redateljice Yvonne Kerekgyarto.

Selektorice Martina Mladenović i Anja Kavić tradicionalnu Nagradu selektorica dodijelile su filmu 'Overthinker' srpskog redatelja Nemanje Mladenovića. Deseti Star Film Fest održavao se u Sisku od 31. kolovoza do 2. rujna.