Davor Konjikušić: Ostao sam iznenađen time koliko su partizanski fotografi bili slobodni, cenzura je došla tek '45.

U izdanju zagrebačkog Kolektora i beogradskog Rosa Luxemburg Stiftunga objavljena je knjiga 'Crveno svjetlo – Jugoslavenska partizanska fotografija i društveni pokret 1941.-1945.' suvremenog umjetnika fotografije Davora Konjikušića, kojeg posebno zanima uloga fotografskog medija u uspostavljanju odnosa moći i kontrole. Izdavanje opsežne studije bila je odlična prilika da autor za tportal najširoj publici približi fenomen autentične povijesne ratne fotografije koja ima mnogo dodirnih točaka sa suvremenom dokumentarnom fotografijom koju viđamo svaki dan iz svih dijelova svijeta u kojima bjesne sukobi. Uz to, bilo je riječi o propagandnom utjecaju partizanske fotografije, cenzuri, umjetničkim djelima koja su dobila gotovo status pop-kulture, ali i o pričama koje zaslužuju ekranizaciju

Velika je razlika između tretmana ove građe u, recimo, ljubljanskom Muzeju novije povijesti, u kojem se fotografije čuvaju na adekvatan način, ili nekih drugih muzeja, u kojima ta građa nije ni obrađena u zadnjih trideset godina. Dakle, nailazio sam na zatvorena vrata kada se 'građa nalazila u obradi'. Mislim da su motivi različiti i kreću se od nebrige do svjesnog uništavanja i revizionističkog brisanja dijela naše povijesti. S druge strane u knjizi se zbog autorskih prava nisu uspjele naći pojedine fotografije i svojevrstan je paradoks to da se danas djela fotografa kojima su koncepti zajedničkog dobra, solidarnosti, ravnopravnosti, kolektivni rad bili imperativi nalaze pod zaštitom autorskih prava. Takav je slučaj, između ostalih, slovenskog slikara Božidara Jakca, za čije fotografije nismo dobili potrebnu suglasnost nasljednika njegovih radova. Ali bilo je predivnih ljudi, poput Ingrid Gattin Pogutz iz Splita, koja je bez problema ustupila fotografije genijalnog splitskog fotografa i velikog čovjeka Živka Gattina, a koji tek zaslužuje biti posebno istražen.

Moram napomenuti da su iz same knjige izostavljene mnoge fotografije koje i danas smatram važnima. Odluka o tome što uvrstiti ili izostaviti bila je izrazito teška, pogotovo imajući u vidu broj muzeja i arhiva koje sam obuhvatio. S jedne strane fotografije su trebale pratiti tekst, a s druge strane imao sam potrebu izložiti građu koja do danas nije bila objavljena, poput fotografija koje je Branko Savić snimio prilikom oslobođenja Jasenovca. Zanimljivo je da su i unutar ove knjige fotografije diktirale stvaranje svojevrsnog arhiva.

Studija je vrlo opsežna fotografskom građom. Kako ste dolazili do fotografija koje su većinom nepoznate širokoj publici?

Još od perioda studija zanima me društvena uloga fotografije, posebno njena reprezentacijska funkcija. Mislim da je pozicija iz koje fotograf stvara izrazito zanimljiva. Medij fotografije suučesnik je u stvaranju policijskog arhiva, imao je značajnu ulogu u kolonijalnim osvajanjima, a fotografija i propaganda neraskidivo su povezani. S jedne strane obožavam fotografiju, a s druge strane od nje često zazirem. S tim nekim predznanjem i interesima vidio sam prije šest godina izložbu 'Partizani kakve niste vidjeli', za koju sam pomislio da je upravo partizanska građa sjajan materijal za istraživanje. Okidač je bila i knjiga profesorice Antigoni Memou sa Sveučilišta Istočni London, u kojoj analizira odnos fotografije i društvenih pokreta. O partizanskim fotografima do danas se pisalo i u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, ali sam zapravo pokušao kontekstualizirati partizansku fotografiju u širem historiografskom i jugoslavenskom smislu jer smatram da je NOB imao jugoslavenski karakter koji se danas često izostavlja.

Analizirajući objavljene fotografije, stječe se dojam kako je riječ o onima koje dosad nisu objavljivane u tisku, knjigama i publikacijama u bivšoj državi, pa je samim time knjiga 'Crveno svjetlo' na neki način ekskluzivna. Iz kojeg razloga u bivšoj državi gotovo i da nije bilo stručnih knjiga o fenomenu partizanske fotografije?

Ne bih se u potpunosti složio jer su neke od fotografija i danas itekako poznate, posebno ako govorimo o fotografijama 'Majke Knežpoljke' ili o ikoničkoj fotografiji Stjepana Filipovića ili Čedomira Ćupića. S druge strane jako sam zadovoljan time da sam uspio publicirati mnoge fotografije koje danas prvi put dolaze do šire publike. Otkrio sam i imena nekih fantastičnih fotografa, poput Mire Matašina, koji ostaje nepoznat i nakon rata. Svoje istraživanje ograničio sam do kraja NOB-a, odnosno do 1945. godine. Imam neke svoje teze zašto fotografija nije dovoljno prisutna nakon rata, ali ne bih ulazio u takve spekulacije bez dovoljnog istraživanja te teme. Činjenica jest da se fotografija nakon rata najčešće koristila isključivo dokumentaristički i ilustrativno. Međutim, postoje ljudi kao što je profesor Ruda Polšak, koji je razvio poseban način inventiranja, po kojem su radili mnogi muzeji, i koji je posebno cijenio fotografiju. Uostalom, njegov muzeološki rad cijeni se i danas. I za kraj da dodam da knjiga nije išla na ekskluzivnost, tiskana je skromno, u mekom uvezu i na običnom offsetnom papiru.

Propagandna limitiranost

U kojoj mjeri su fotografije iz partizanske svakodnevnice cenzurirane i koja je bila uloga cenzure u to doba? Jesu li partizanski fotografi autocenzurirali svoje uratke?

Upravo je jedan od mojih napora u knjizi bio da dokažem sve propagandne limitiranosti partizanskog pokreta, nedostatak mogućnosti stvaranja centralizirane fotografske službe i arhiva koji bi se mogli nalaziti pod striktnim cenzorskim pravilima. Ostao sam iznenađen time koliko su partizanski fotografi bili slobodni u fotografiranju. Klasična vojna cenzura uvedena je tek početkom 1945. i njome se kontrolirao sadržaj unutar već tada dobro razvijene vojske.

Kako su partizani dolazili do fotografske opreme?

Na različite načine. Velik dio materijala osvojen je u borbama, a posebno su uzbudljive epizode nabavke materijala za koji su bili zaduženi ilegalci na okupiranom teritoriju, o čemu posebno pišem kada govorim o Zagrebu i Rijeci. U knjizi se spominje i donacija Toše Dabca, što je svojevremeno otkrila u svom doktorskom radu povjesničarka umjetnosti Iva Prosoli. Primjena rasnih zakona značila je i to da su se naprimjer u tzv. NDH Srbima i Židovima oduzimali fotografski aparati. U ostatku okupirane države trgovina fotografskim materijalima nalazila se pod direktnom kontrolom vojnih vlasti.