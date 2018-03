'Comic Sans' Nevija Marasovića nagrađen na FEST-u

Film 'Comic Sans' redatelja Nevija Marasovića, s Jankom Popovićem Volarićem i Zlatkom Burićem u glavnim ulogama, osvojila je na 46. Međunarodnom filmskom festivalu u Beogradu – FEST Nagradu žirija filmskih kritičara 'Nebojša Đukelić' za najbolji film iz regije

Ostale uloge tumače Nataša Janjić, Miloš Timotijević, Alma Prica i Inti Šraj, Jette Ostan Vejrup, Sara Hjort Ditlevsen, Miha Rodman i Tanja Ribič.

'Comic Sans' je četvrti Marasovićev projekt sniman na otoku Visu, nakon serije 'Instruktor' i igranih filmova 'Show Must Go On' i 'Vis-à-vis' (koji funkcionira kao svojevrsni prednastavak ili 'making of' filma "Comic Sansa).

FEST u proteklih skoro pedeset godina donosi probrana filmska djela iz cijelog svijeta, a prošle godine glavnu nagradu festivala dobio je hrvatski film 'Ne gledaj mi u pijat' Hane Jušić.

Njegovo 46. izdanje održava se od 23. veljače do 4. ožujka.