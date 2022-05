Četrnaest godina ležao je nedužan u Guantanamu, o svemu je napisao bestseler, a onda su mu zabranili dolazak u Hrvatsku. Ovo je njegova priča

Početkom svibnja autor svjetskog bestselera 'Dnevnik iz Guantanama' trebao je gostovati u Zagrebu na Filozofskom teatru Srećka Horvata, ali samo nekoliko dana prije tog događaja njegov je dolazak otkazan zbog, kako je priopćio organizator, sigurnosnih razloga. Zagrebačka policija je međutim objavila da je Slahiju odbijen ulazak u zemlju jer nije predao zahtjev za izdavanje radne dozvole. No, tko je zaista Slahi? Donosimo njegov portret

Mohamedou Ould Slahi uhićen je u kasnu jesen 2001. pod sumnjom da je kao pripadnik Al Kaide sudjelovao u organizaciji napada na New York i Washington. Nakon nekoliko mjeseci ispitivanja na CIA-inim lokacijama u Jordanu i Afganistanu, bez formalne optužnice prebačen je u Guantanamo gdje je ostao sljedećih 14 godina. Tijekom nekoliko ljetnih i jesenskih mjeseci 2005. godine Slahi je na engleskom - jeziku koji je naučio u zatočeništvu - rukom ispisao 466 stranica u kojima je opisao svoju zatvorsku svakodnevicu ispunjenu raznim oblicima mučenja, te okolnosti koje su dovele do njegova uhićenja. Pisati je počeo sporadično nakon što mu je omogućen prvi susret s odvjetnicama Nancy Hollander i Sylvijom Royce iz njegovog pro bono odvjetničkog tima. Pisao je kako bi im pojasnio svoju stranu priče, ali i kako bi istodobno sredio vlastite misli i sam sebi objasnio neke stvari. Te 122 tisuće rukom ispisanih riječi američka je vlada smatrala strogo povjerljivim dokumentom koji bi mogao naštetiti nacionalnoj sigurnosti. Rukopis je pohranjen na sigurno mjesto, a njegovo objavljivanje je zabranjeno. Slahijevi odvjetnici sljedećih su godina na raznim sudskim instancama pokušavali ukinuti tu zabranu, što su napokon i uspjeli: "Dnevnik iz Guantanama" - doduše uz brojne "uredničke" intervencije američkih obavještajaca - objavljen je početkom 2015.

Ta jedinstvena knjiga u kojoj su na gotovo svakoj stranici dijelovi teksta zacrnjeni cenzorskim markerima, odmah po izlasku postala je bestseler diljem svijeta. Osobno svjedočanstvo zatočenika iz Guantanama ponovno je u fokus svjetske javnosti stavilo sumnjive prakse američkih obavještajnih službi, a Slahi, koji se tada još uvijek nalazio u istoj ćeliji u kojoj je deset godina ranije pisao svoje bilješke, postao je svjetski slavna osoba i simbol nedužno progonjene žrtve američkog "rata protiv terorizma". Knjiga je postigla golemi uspjeh ne samo zbog dokumentarističkog prikaza života iza rešetaka američkog vojnog zatvora i slikovitih opisa mučenja - "Dnevnik iz Guantanama" je puno više od toga. Slahijevi zapisi mogu se čitati kao "uznički dnevnik", povijesni dokument, biografija, priručnik za mučenje i bildungsroman. Ili kao uzbudljivi politički triler, a u tome je možda i tajna uspjeha te knjige. Slahi je opsežno opisao okolnosti svog uhićenja i zatočenja, stavivši se u ulogu nezaštićenog ljudskog bića suočenog s moćnim vojnim mehanizmom globalne velesile. No njegovo pisanje nimalo ne nalikuje na, primjerice, suhoparne autobiografije žrtava totalitarnih režima 20. stoljeća kakve se mogu naći u svim knjižarama - Slahijeva proza kao da je sišla sa stranica romana nekog visokotiražnog pisca krimića. Istodobno, Slahi piše s razumijevanjem za "drugu stranu", pokazuje neočekivanu toplinu prema svojim mučiteljima, ne osjeća gorčinu, a povremeno je i vrlo duhovit. Čitateljski dojam je da Slahi u "Dnevniku iz Guantanama" nema skrivenih namjera, odnosno da mu je jedina namjera iznijeti svoju priču na način koji smatra najpribližnijim istini. Dodatnu draž knjizi daju tamnim markerom precrtani dijelovi teksta koji čitatelje pozivaju da sami u svojoj mašti dopišu nedostajuće riječi i poglavlja - cenzura američke vlade u ovom slučaju možda je bila kontraproduktivna. Knjigu je uredio američki pisac i aktivist za ljudska prava Larry Siems, no on je, kako je sam rekao, samo oblikovao rukopis kao narativnu cjelinu, a u tekst je intervenirao samo kako bi "ispravio glagolska vremena i poredak riječi u rečenici". Odmah po izlasku knjige otkupljena su i filmska prava; početkom prošle godine premijerno je prikazan vrlo zapaženi holivudski film "Mauritanac: Dnevnik iz Guantanama" s Jodie Foster i Benedictom Cumberbatchom.