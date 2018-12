Božić u TV serijama - od blagdanskog armadila do ukradenog sprovoda za korejskog veterana

...donosimo vam neke od najboljih božićnih epizoda televizijskih serija. Najčešće izvrsna podloga za zabunu, komediju i farsu, Božić u TV serijama katkad je i mračan, katkad čudan, a ponekad mu, iza sveg sjaja lampica na jelki, čak uspijeva biti istinski dirljivim

Televizijska posla - epizoda 'Ludachristmas' Rastavljanje Božića na sastavne dijelove ono je što očekuje svatko tko je ikada pogledao makar i jednu epizodu ove serije, ali ovoj, božićnoje epizodi serije 'Televizijska posla' otišli su i korak dalje: odlučili su maljem razbiti i priču o sretnoj obitelji u kojoj se članovi raduju jedno drugome tijekom blagdana. Jacku Donaghyju, korporacijskom šefu NBC-ja, naime, u ovoj epizodi u posjet dolazi majka, a to se događa istodobno dok glavnu spisateljicu The Girlie Showa, Liz Lemon, posjećuje njezina obitelj. Jack se ne raduje posjetu svoje majke i njihov se blaganski susret sastoji od uobičajeno okrutnog podbadanja i zamjerki, pa Jack čeznutljivo promatra blagdanski sklad i toplinu Lizine obitelji. Njegova mu majka, međutim, odlučuje dokazati da savršena obitelj i savršen Božić ne postoje...

Život na sjeveru - epizoda 'Seoul Mates' U već ionako izvrsnoj trećoj sezoni 'Života na sjeveru', iz koje potječu neke nezaboravne epizode, kao što je ona kada se u aljaškom gradiću Cicelyju pojavi zli blizanac Dr. Joela Fleischmanna - posebno mjesto u u srcu svakog fana ove kultne serije mora zauzimati božićna epizoda 'Seoul Mates'. Teško joj je prevesti naslov jer je riječ o igri s engleskom riječju soulmates, koja znači srodne duše, ali je u njoj riječ soul (duša) zamijenjena homofonom Seoul (Seul, glavni grad Južne Koreje) zbog toga što u njoj jedan od glavnih likova, bivši astronaut Maurice Minifield, saznaje da ima odraslog sina, začetog u kratkoj aferi tijekom njegova ratna služenja u Koreji pedesetih godina dvadesetog stoljeća. No Mauriceovo upoznavanje s dotad nepoznatim sinom nije jedina zanimljiva stvar koja se događa u ovoj pametnoj, maštovitoj i sjajno osmišljenoj epizodi 'Života na sjeveru'. Tu su različiti doživljaji Božića raznih likova u seriji - od Dr. Fleischmanna, koji, iako Židov, odlučuje prvi put u životu okititi jelku u svojoj kući, preko katolkinje Shelly, kojoj nedostaje polnoćka, pa sve do priredbe koje organiziraju aljaški domoroci, a u kojoj se priča legenda o gavranu, vrlo nalik kršćanskoj priči o Isusu Kristu. Spoj šarolikih likova, različitih stilova i filozofija života na teritoriju jednog minijaturnog gradića i inače je bio forte 'Života na sjeveru', a u ovoj je epizodi posebno zasjao. Kako sam upoznao vašu majku - epizoda 'Kako je Lily ukrala Božić' Ako ste gledali seriju 'Kako sam upoznao vašu majku', onda znate, a ako niste, žao mi je, ali morat ću vam otkriti da na kraju prve sezone jedna od glavnih junakinja, Lily, ostavlja jednog od glavnih junaka i svojeg zaručnika Marshalla. Isto tako ću vam morati otkriti da se negdje u drugoj sezoni pomire i da Božić dočekuju zajedno. Dapače, Lily svojem dragom priprema ekstraokićeni, ekstrablještavi Božić u njegovu stanu, peče kolače i tako redom. No dok se Lily vrti po stanu pripremajući ga za Marshalla, otkriva staru telefonsku sekretaricu iz doba dok su ona i Marshall bili u prekidu te na njoj čuje poruku koju je Ted, njihov zajednički najbolji prijatelj i cimer ostavio Marshallu, nazivajući Lily vrlo uvredljivim pogrdnim imenom. Lily se naljuti i odluči iseliti Božić iz stana. Sjajan američki sitcom 'Kako sam upoznao vašu majku' začinio je početak dvadeset prvog stoljeća na američkoj televiziji svojim kreativnim pristupom ovom klasičnom žanru, čije je osnovne sastavnice (nasnimljeni smijeh, snimanje s više kamera, malo setova itd.) zadržao, ali ih izokrenuo u nevjerojatan dramski eksperiment priče koja se dosljedno proteže kroz svih devet sezona, što je neobično za takvu vrstu serije. Božićna epizoda iz druge sezone jedan je od najboljih primjera toga kako su autori raznim pripovjedačkim trikovima davali šarm ovoj seriji, kroz cijelu epizodu uvredljivu riječ kojom je Ted uvrijedio Lily mijenjajući riječju grinch, no i zadržavajući svoju osnovnu priču o dugom, iskrenom i gotovo neuništivom prijateljstvu glavnih junaka.

Moderna obitelj - Raskitite bor! Američka humoristična serija 'Moderna obitelj' već je u svojoj prvoj sezoni stekla kultni status svojim dokumentarističkim prikazom tri od bezbroj različitih varijanti u kojima se danas utjelovljuju obitelji. Osim što je ovo vrlo smiješna i zabavna serija s fantastičnom glumačkom ekipom, za nju je karakteristično da naveliko promovira toleranciju prema drugima i drugačijima, čak i kada prikazuje kako je nekim likovima u njoj teško izboriti se upravo s tim konceptom. Epizoda 'Raskitite bor!' iz prve sezone 'Moderne obitelji' dobra je ilustracija toga jer se fokusira na različite načine na koje ljudi slave Božić, ali i na situacije u kojima oni koji bi trebali biti tolerantni - nisu tolerantni. Tako, recimo, u njoj Mitch i Cam, iako su se kao gay par mnogo puta suočili s netolerancijom okoline, izazivaju otkaz Djedu Mrazu u trgovačkom centru samo zato što on ne odgovara njihovu pomalo kičerskom poimanju 'savršenog Božića', pa se do kraja epizode pokušavaju iskupiti za to. Jay pak odbija prihvatiti neobične kolumbijske tradicije svoje supruge i posinka, također inzistirajući da postoji samo jedan ispravan način slavljenja Božića. No najsmješniji je u cijeloj epizodi (kao i mnogo puta prije i nakon toga) Phil Dunphy, koji za kaznu svojoj djeci, za koju misli da su spalila kauč pušeći u dnevnom boravku - ukida Božić i iznosi sve ukrase iz kuće. Riječ je, bez ikakve dvojbe, o klasičnoj blagdanskoj epizodi. Stažisti - Moj osobni Isus Izvrsna američka humoristična serija 'Stažisti' vrlo je često uz komediju koketirala i s dramskim, čak melodramatskim elementima priče, što i nije toliko neobično za seriju koja se odvija u bolnici, nerijetko se baveći bolešću, smrću i međuljudskim odnosima. Ono po čemu je, međutim, bila podosta neobična bilo je to da se, za razliku od većine humorističnih serija koje zauzimaju ciničan stav prema vjeri, religiji, duhovnosti i ostalim sastavnicama božićnih blagdana - prema tome odnosila s razumijevanjem i ljubavlju čak i kada se njezini glavni likovi nisu slagali u tome. Epizoda 'Moj osobni Isus' dobra je ilustracija takvoga stava serije, jer se u njoj prikazuje kako jedan od glavnih likova, Turk, ima problema s održavanjem vlastite vjere i božićnog veselja kad ga dežuranje u bolnici suoči sa svim tragedijama i gadarijama koje se ljudima događaju za blagdane. Epizoda, dakako, ima sretan kraj koji pokazuje kako je potreban samo jedan lijep trenutak da bi ljudi opet povjerovali u dobrotu, ali to je, kao i uvijek u 'Stažistima', izvedeno dirljivo, no bez ljigavljenja.

Dva metra pod zemljom - Najljepši dio godine Jedna od najboljih klasičnih HBO-ovih serija, obiteljska drama 'Dva metra pod zemljom' počinje na Badnju večer, kada patrijarh obitelji i vlasnik pogrebnog poduzeća 'Fisher i sinovi', Nathaniel Fisher senior - pogiba u automobilskoj nesreći. Božićni blagdani od tog su trenutka teško razdoblje za ovu i inače disfunkcionalnu obitelj. Osim što su zbog prirode obiteljskoj biznisa i inače opterećeni smrću, članovi ove obitelji zapravo se - i to je tema ove serije - teško nose sa životom i nigdje to nije vidljivije nego u drugoj božićnoj epizodi ove serije, 'Najljepši dio godine', koja se odvija točno na prvu godišnjicu smrti oca obitelji. Nesklad i trzavice u obitelji Fisher dodatno su podvučeni kontrastom naspram sprovoda koji se u njihovu pogrebnom poduzeću odvija na sam Božić, a u kojem se ispraća član vesele motociklističke ekipe koji je poginuo dok je motorom putovao na radno mjesto kao Djed Božićnjak. Prijatelji i obitelj poginulog bajkera od njegova sprovoda čine veselo i dubokim osjećajima protkano bdijenje, slaveći njegov život i sve ono što je u njemu bilo dobro, dok Fisherovi sve to gledaju sa strane, živi, ali potpuno nesposobni za čak i najmanji dio takve životne radosti i ispunjenja. Prijatelji - epizoda 'Blagdanski armadilo' 'Prijatelji' su nam u svojih deset sezona poklonili čitav niz nezaboravnih blagdanskih epizoda, ali nijedna nije stekla takav kultni status - i gomilu internetskih memeova kao ona s blagdanskim pasancem, odnosno armadillom. Ross Geller u toj epizodi želi svojem sinu Benu približiti židovski blagdan Hanuke, da bi dijete dobilo osjećaj da, osim iz kršćanske, potječe i iz židovske obitelji. Bena, međutim, ražalosti to što ispadne da mu te godine neće doći Djed Mraz pa Ross, da se dječak ne bi osjećao zapostavljenim, ipak odlučuje odglumiti Djeda Mraza i donijeti mu poklone, no problem je što su svi kostimi Djeda Mraza već iznajmljeni pa Ross završava u kostimu neobičnog armadila, tvrdeći da je delegat Djeda Mraza za Teksas, sve južne države i Meksiko, te da je, kao i Ben, polužidov koji će mu objasniti što je Hanuka. Stvari se dodatno zakompliciraju kada se Chandler pojavi u kostimu Djeda Mraza, a Joey u kostimu Supermana, što sve na kraju, u tipičnoj šašavo-djetinjastoj maniri 'Prijatelja' završava time da pasanac, Superman, Monica i Ben pale svijeće na menori, a dolazi Phoebe, koja ih pita zašto su se svi okupili na sprovodu uskršnjeg zeca. Kraće rečeno, prava otkačena blagdanska zabava u stilu jednog od najpopularnijih sitcomova svih vremena.

Frasier - Razna viđenja Božića Još jedan legendarni američki sitcom s kraja devedesetih i početka dvijetisućitih - 'Frasier' - ujedno je i jedan od najpametnijih i najbolje razrađenih sitcomova toga doba. Svi su u toj seriji - za razliku od 'Prijatelja' - ultrapametni i promoćurni, čak bi se u slučaju glavnog junaka i njegova brata moglo reći da su superintelektualci, a komične se situacije uglavnom baziraju na tome kako i pametni ljudi ponekad rade gluposti te se loše snalaze u svijetu koji ih okružuje. 'Frasier' nam je dao brojne izvrsne blagdanske epizode, počevši od one pomalo mračne u prvoj sezoni, kada Frasierova bivša supruga otkazuje blagdanski posjet Frasierova sina, pa sve do one iz kasnijih sezona, gdje Frasier pred majkom svoje nove djevojke glumi da je Židov pa skriva sve tragove Božića u svojem stanu. No jedna od uvjerljivo najsmješnijih jest epizoda 'Razna viđenja Božića', u kojem se Božić ispostavi vrlo stresnim za sve članove Frasierova kućanstva pa svoj doživljaj blagdana na kraju prepričavaju maserki koja ih opušta. Ovdje je 'Frasier' u svojem elementu - u farsi i zabuni - gdje svaki lik vidi samo djeliće Božića drugog lika pa donosi pogrešne zaključke. Primjerice, Daphne u prolazu viđa samo djeliće Martinova pripremanja za nastup u lokalnoj crkvi sa zahtjevnom pjesmom 'O Holy Night' i zaključi da Martin umire, Frasier krivo protumači odnos svoje producentice Roz s vlastitom majkom pa joj nehotice otkrije da je Roz trudna prije nego što joj je to Roz objavila, a Niles - ah, siroti Niles! - Badnjak provodi zaglavljen u liftu s golemim božićnim drvcem. Zapadno krilo - U slavu Boga Vjerojatno najbolja i najdirljivija božićna priča iz TV serija djelo je genijalnog Arona Sorkina i dio kultne serije 'Zapadno krilo'. Božić u Bijeloj kući odvija se kroz čitav niz privatnih i političkih priča te međuodnosa likova, ali među njima se ponajviše ističe ona s Tobyjem i korejskim veteranom. Toby je, naime, jedan svoj kaput darovao dobrotvornoj organizaciji, ali je pritom u džepu kaputa ostavio jednu svoju posjetnicu. Jedan je korejski veteran - uz to i beskućnik - dobio taj Tobyjev kaput i u njemu preminuo u jednom od vašingtonskih parkova, a oni koji su ga našli nazvali su Tobyja. Toby se užasnuo zbog toga što je jedan od časnih veterana koji je služio svojoj zemlji na kraju završio kao beskućnik, koji je još k tome i umro čekajući hitnu pomoć u hladnom gradskom parku, pa mu je u predsjednikovo ime organizirao sprovod sa svim počastima. Kada ga predsjednik Bartlett pozove na razgovor, prekori ga što je to učinio bez njegova znanja te mu na kraju, kao krajnji argument, kaže: 'Ako to učinimo za ovog veterana, svi veterani beskućnici će zahtjevati takav tretman', Toby mu mirno odgovori: 'Nadam se da hoće'. Pogledajte, uostalom, isječak - i nadam se da će vas dirnuti. Sretni blagdani!