Preko noći smijenjena voditeljica Kulture SC-a Nataša Rajković. Kulturnjaci zgroženi: Što sad?

Višemjesečni sukob između sanacijske uprave zagrebačkog Studentskog centra i Kulture SC-a kulminirao je u ponedjeljak, kada je Sanacijsko vijeće smijenilo Natašu Rajković s mjesta voditeljice Kulture Studentskog centra. Potom joj je u srijedu ponuđeno nižerangirano radno mjesto voditeljice multimedijalnog programa Kulture SC-a, koji je vodio Davor Šišmanović, a koji je promoviran u šefa Kulture SC-a

Objašnjenje smo zatražili i od sanacijskog upravitelja Studentskog centra Mirka Bošnjaka , no do zaključenja članka odgovor nije stigao.

Vrhunac sukoba dogodio se prije otprilike godinu dana, kada je tijekom kompletnog restrukturiranja ustroja Studentskog centra Kultura SC-a, koja je do tada punih 60 godina imala status djelatnosti, degradirana na razinu službe, što je u kulturnoj zajednici ocijenjeno kao nelogično, sramotno i kao nagovještaj ukidanje sektora kulture u Studentskom centru, o čemu je tportal pisao.

Nataša Rajković je tom prilikom u Večernjem listu izjavila kako je sigurna da Bošnjak želi ugasiti Kulturu SC-a te upozorila da on kao sanacijski upravitelj ne bi smio imati tolike ovlasti. Sam Bošnjak je u tom istom članku istaknuo kako im nije cilj ugasiti Kulturu, nego ukinuti elitizam i samovolju te poručio Nataši Rajković da bi on na njezinu mjestu već dao ostavku. Također je izjavio da je, ako ne uspije naći zajednički jezik s njom, lako moguće da je on sam razriješi jer za to ima ovlasti.

U međuvremenu je sanacijska uprava zabranila Kulturi promjene korištenje obnovljenog Francuskog paviljona, inače spomenika nulte kategorije, u kojem su se do tada održavali neki od programa Kulture promjene, kao što su Ganc novi festival, Velesajam kulture i Izlog suvremenog zvuka. Ta odluka je argumentirana objašnjenjem da je Francuski paviljon gospodarski objekt.

Zašto je smjenjivanje Nataše Rajković opasno, a moglo bi biti i pogubno za Kulturu SC-a? Zato što su upravo sada u tijeku natječaji za programe kulture Grada Zagreba i Ministarstva kulture na koje se moraju prijaviti programi za iduću godinu. Primjerice, Ministarstvo kulture raspisalo je natječaj 17. srpnja, a rok za predaju dokumentacije je 17. rujna, pa se postavlja pitanje hoće li se prijaviti već osmišljeni prijedlozi Nataše Rajković ili će novi šef Kulture SC-a Šišmanović, koji je trenutačno na godišnjem odmoru, pisati nove programe? Ako se odluče za tu opciju, prilično je izvjesno da zbog kratkoće rokova to neće stići realizirati. Hoće li u tom slučaju Kultura SC-a ostati bez državnih dotacija? Tim potezom ugroženi su i europski projekti.

Sindikat je s cjelokupnom situacijom upoznao Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje kao nadležno tijelo za vrijeme petogodišnje sanacije kontrolira rad sanacijske uprave u Studentskom centru, ali za sada nitko nije reagirao.

U međuvremenu je Anica Tomić, jedna od redateljica mlađe generacije, koja je zadnjih deset godina stasala u sklopu Kulture promjene, s Oliverom Frljićem, Sašom Božićem, Miranom Kurspahićem i brojnim drugim mladim umjetnicima na svom profilu na Facebooku pozvala javnost da pruži podršku Nataši Rajković i da svoje apele upute osobno na e-mail adrese ministrica kulture i znanosti. U svom statusu nazvala je Natašu Rajković jednim od stupova hrvatske kulture, 'koja je bez nepotizma ili veza otvorila SC svima koji su imali što reći', te ocijenila prostor Kulture SC-a kao zadnju oazu kulture i slobode govora bez obzira na rodnu, rasnu, nacionalnu ili vjersku pripadnost, mjesto demokracije u punoj snazi njenog filozofskog značenja.