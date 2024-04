'Bez oduševljenja, molim' - kakav urnebesan kraj!

Bio je to završetak 12 sezona raspoređenih kroz protekle 24 godine , 12 sezona u kojima je Larry David, sukreator 'Seinfelda' na početku bio naprđeni 54-godišnjak da bi se do kraja pretvorio tek u naprđenog 76-godišnjaka, nimalo se ne mijenjajući i, kako je sam rekao, u životu ne naučivši ni jednu jedinu lekciju. Iako je nepromjenjivost likova jedan od osnovnih postulata situacijske komedije ili sitcoma (kada se nešto fundamentalno promijeni, serija ili završava ili odlazi dođavola s kvalitetom i popularnošću), Larry David je s tom pretpostavkom doista pobjegao u neslućene razmjere i daljine.

Već i sam naslov, Curb Your Enthusiasm, iz kojeg je nastao možda ne baš najelegantniji hrvatski prijevod 'Bez oduševljenja, molim', odražava osobu Larryja Davida u stvarnom životu i u seriji. Kao što je sam mnogo puta objašnjavao, taj se naslov odnosi na to što sam David prezire pretjerano i često izvještačeno oduševljenje koje ljudi pokazuju prema svakodnevnim stvarima - a koje on sam ne razumije. Odnosi se i na to što je publici htio poručiti da ne očekuje previše od njega nakon 'Seinfelda'.

Stvarna ličnost Larryja Davida ipak nije istovjetna njegovoj ličnosti u seriji - u stvarnosti je on ipak bio obiteljski čovjek s dvoje djece pa se nekim društvenim uzusima ipak morao bolje prilagoditi nego televizijski Larry. No njegova je ličnost u seriji bila ono što je sam opisivao kao 'ja kakav bi bio bez filtera i društvenih obzira'. Svih dvanaest sezona usredotočen na eskapade nastale zbog Larryjeva nerazumijevanja ili odbijanja nekih uobičajenih, iako često glupih društvenih običaja, Larry nas je istodobno šokirao, ali i izazivao suosjećanje pa i zavist što nismo toliko privilegirani i bogati da u nekim situacijama ne možemo jednostavno reći 'baš me briga' i ponašati se k'o kreteni jer nam se baš tako hoće.