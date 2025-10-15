Banat u srcu Zagreba oživio je KIC plesovima, pjesmama i stogodišnjim narodnim nošnjama

Kulturni program u KIC-u donio je duh Banata kroz nastup folklornog ansambla Doina Veterani i izložbu stogodišnjih narodnih nošnji iz Sânnicolau Mare

Ples, pjesma i raskošne narodne nošnje donijeli su u KIC duh Banata i podsjetili na snagu tradicije koja povezuje narode i generacije. U petak, 10. listopada, dvoranom su odjekivali rumunjski napjevi i zvuci kola, dok je bogata kulturna baština Banata, regije poznate po suživotu brojnih naroda i jezika, oživjela pred zagrebačkom publikom. Događaj su priredili Udruga Rumunja u Hrvatskoj i ansambl Doina Veterani, a ulaz je, baš u duhu otvorenosti koju Banat utjelovljuje, bio slobodan za sve.

Folklorni ansambl 'Doina' iz Sânnicolau Mare, rodnog mjesta skladatelja Béle Bartóka, već desetljećima njeguje i dokumentira folklornu tradiciju svog kraja. Njihove izvedbe spajaju preciznost i emociju, čuvajući duh zajedništva i običaje koji su oblikovali kulturni identitet Banata.

Posebnu pažnju publike privukla je izložba narodnih nošnji iz Sânnicolau Mare, iz kolekcije Atene M. Alexandre, koja je u Zagreb donijela priču o više od stotinu godina rumunjske tekstilne baštine. Nošnje iz tog kraja, rodnog mjesta skladatelja Béle Bartóka, nastale su u sredini u kojoj su stoljećima zajedno živjeli Rumunji, Nijemci, Mađari, Srbi, Bugari, Hrvati i Slovaci pa se utjecaji različitih kultura prepoznaju u svakom detalju.

Ukrašene byzantskim vezom zlatnim nitima i motivima 'colăceii', koji simboliziraju beskonačnost, nošnje svjedoče o iznimnoj vještini lokalnih tkalja i o tradiciji koja spaja umjetnost i svakodnevni život. Zanimljivo je da su djevojačke košulje i prsluci iz Banata vrlo slični slavonskima, što pokazuje kako su se nekad i moda i običaji širili preko granica, zadržavajući pritom prepoznatljive lokalne osobitosti.