Autorski projekt Bobe Jelčića dobitnik godišnje Nagrade Tito Strozzi

Nagrada Tito Strozzi koju Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dodjeljuje za najbolje umjetničko ostvarenje u protekloj sezoni dodijeljena je u nedjelju autorskom projektu Bobe Jelčića 'Tri sestre' te cijelom autorskom timu i glumcima, za dinamično, umjetnički hrabro i provokativno čitanje Čehovljeva klasika

Smatrajući da su tom suvremenom i vrlo dinamičnom čitanju Čehova uvelike pridonijeli sami glumci, koji su u predstavi sudjelovali kao sukreatori, žiri je Nagradu Tito Strozzi odlučio dodijeliti čitavome ansamblu, koji čine Nina Violić, Jadranka Đokić, Daria Lorenci Flatz, Iva Jerković, Siniša Popović, Marin Klišmanić, Krešimir Mikić, Ivan Colarić, Dušan Gojić i Ugo Korani.

Nagradu je na posebnoj svečanosti u HNK-u Zagreb redatelju i članovima ansambla uručila intendantica Dubravka Vrgoč. Istaknula je kako je sretna što je Nagradu Tito Strozzi ovaj puta dobila Drama, i to jedna neobična predstava koja se čak nije izvodila u Hrvatskom narodnom kazalištu, već u prostorima pokusne dvorane Ansambla Lado, ali koja 'predstavlja ono što Drama HNK-a sada nastoji napraviti, a to je pokazati kamo teatar 21. stoljeća može ići, koji je to novi jezik, koja su to nova, izazovna sredstva, koja je to nova procedura u koju teatar ulazi'.

'To je Bobo Jelčić pokazao s 'Tri sestre', pozivajući publiku da sudjeluje u laboratoriju, radeći predstavu gotovo sedam mjeseci, propitujući ovo vrijeme zajedno s autorskim timom, glumcima i publikom', rekla je intendantica. 'Svi skupa došli smo do rezultata, a to su 'Tri sestre' koje jednako tako odgovaraju i Čehovu i našem vremenu', poručila je Vrgoč.

Primajući nagradu, diplomu i plaketu s likom Tita Strozzija, rad kipara Ivana Antolčića, redatelj Bobo Jelčić zahvalio je žiriju što je između puno sjajnih predstava odabrao upravo njegov autorski projekt, te svojem ansamblu, koji je s njim suradnički radio na njegovu razvoju. Hrvatskom narodnom kazalištu zahvalio je na hrabrosti što se odlučilo staviti jednu takvu 'rizičnu' predstavu na svoj repertoar, te publici i kritici koja je sve to prepoznala. To je poticaj da se možda opet nekad pustimo u nešto takvo kao što je bila ova predstava, rekao je Jelčić.