Art park slavi 5. rođendan i vraća se u park Ribnjak

Umjetnički projekt Art park slavi peti rođendan, najavljuje novu ljetnu sezonu i vraća se u park Ribnjak koji će tako ponovno postati street art galerija na otvorenome, uz glazbeni vikend otvorenja od 19. do 21. lipnja i koncert Ljetnoga kina i reciklirane skulpture u krošnjama drveća

Istaknuo je da su ekologija i recikliranje teme kojima se ove godine žele posebno baviti, te da je na tome tragu, u suradnji s kiparom Ivom Gašparićem, nastala instalacija 'Planet ili plastika'. Instalaciju čini pet skulptura napravljenih od doniranih plastičnih vrećica koje lanac drogerija dm povlači iz prodaje. Također, objasnio je, za izgradnju ovogodišnjeg Art parka upotrijebljeni su reciklirani materijali, a to je ideja koju žele i ubuduće razvijati.

Svjetski dan glazbe, rođendan i ulazak u ljetni dio godine

Kako je istaknuto, vikend otvorenja na Ribnjaku će, osim rođendana, obilježiti i ulazak u ljetni dio godine te Svjetski dan glazbe. Tako će u petak, 19. lipnja, od 18 sati posjetitelji uživati u odabiru glazbe Jeffa Jarunskoga i Kune, u subotu, 20. lipnja s početkom u 20,30 sati na Ribnjaku će nastupiti Ljetno kino i povesti sve prisutne prema moru, a pregrupa će biti Agregat Sun.

Svi zainteresirani, mali i veliki, moći će nazočiti besplatnoj likovnoj radionici pod vodstvom Melite Omeragić OMart. Budući da je broj polaznika ograničen, prijava je obvezna putem om.art.radionice@gmail.com. Svjetski dan glazbe, 21. lipnja, rezerviran je pak za mladoga i talentiranoga glazbenika, autora i uličnoga svirača Mateja Magdića, poznatijeg kao Matt Shaft. On će od 19 sati navečer u nedjelju u Art parku na Ribnjaku 'začiniti' finim elektronskim zvukovima violine. Nakon vikenda otvorenja Art park na Ribnjaku svakodnevno će ostati otvoren za druženja, od podne do 23 sata, sve do 6. rujna 2020.

Istaknuto je da u nastavku ljeta posjetitelji mogu očekivati brojne radionice za velike i male, glazbene i filmske večeri te suradnje s Animafestom i filmskom školom za djecu Frooom, jutarnje satove joge studija Yoga Space, aktivnosti Zelene akcije, sate i sate stolnoga tenisa, ljuljanje na 'Ljuljačci za čitanje', redoviti i omiljeni Buvljak i još mnogo sadržaja za sve generacije. Projekt se održava uz potporu Turističke zajednice Grada Zagreba i Grada Zagreba.