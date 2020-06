Anica Tomić: Tek će naša djeca i unuci živjeti zdravije društvo koje nije toliko opterećeno sobom

U sklopu posebnog izdanja Zagreb Book Festivala, koji je ove godine odgođen zbog koronavirusa te umjesto standardnog festivalskog formata nudi seriju intervjua, gošća je bila kazališna redateljica Anica Tomić koja je govorila o tome kako je izdržavala vrijeme izolacije, ali i o ženama koje su ponovno na specifičan način iznijele i iznose najveći teret ove krize

Iako kriza velikih razmjera izazvana pandemijom virusa kojoj svjedočimo proteklih mjeseci sve pogađa podjednako, žene su te koje su ponovno na specifičan način iznijele i iznose teret te iste krize. Dok su mnogi imali luksuz ostajanja kod kuće, trgovkinje i blagajnice neumorno su radile čitavo vrijeme, izložene svim opasnostima zaraze. Medicinske sestre, njegovateljice u domovima za starije i nemoćne, učiteljice, čistačice i sanitarno osoblje - zanimanja bez kojih se shvatilo da se zaista ne može, ponovno u najvećoj mjeri čine žene. Nadalje, žene u nepovoljnim obiteljskim prilikama, zlostavljane žene, slabijeg socioekonomskog statusa, posebno su bile ugrožene tijekom izvanrednog stanja i zabrane kretanja u čitavom svijetu. Mnoge od njih također su, nakon radnog vremena, u društvima u kojima je prisutan snažan patrijarhalni sustav, preuzele na sebe odgovornost za obrazovanje svoje djece u periodu neodržavanja nastave u školama, rekla je novinarka Morana Kasapović u uvodu svog razgovora s kazališnom redateljicom Anicom Tomić, članicom inicijative #Spasi me, nominiranom za nagradu Strašna žena za prethodnu godinu.

'Uloga žene je stoljećima društveno konstruirana, najprije time što je za njih bila rezervirana privatna sfera, a za muškarce ona javna, a potom, kad su i dobile pravo da rade, uglavnom su za njih bila rezervirana zanimanja koja su brižna. Uz to, nastavile su raditi i sav onaj posao doma. Teško je reći zašto je to tako, ali zadnja istraživanja upozoravaju da je privatni patrijarhat, podjela rada u kućnim poslovima, ono što se najsporije i najteže mijenja. Muškarac bi sve to mogao normalno raditi i moj supružnik sa mnom dijeli sve kućanske poslove, ali nažalost puno mojih kolegica i žena s kojima imam doticaja nisu u toj situaciji. To su modeli koje naučiš od doma i onda se počne podrazumijevati da je, primjerice, prirodno da žena bude ta koja se bavi djecom jer ona i rađa. Ja mislim da se ništa ne smije podrazumijevati i da muškarci trebaju jednako kao i žene koristiti porodiljni i voditi brigu o djeci', kaže Tomić dodajući kako bi svaka žena u svom privatnom sektoru trebala utjecati na te minimalne promjene i odmah se postaviti, zadati pravila igre koja se moraju poštovati.

O porastu nasilja u obitelji u vrijeme koronakrize kaže da se ona, nažalost, mogla očekivati.

'Kad žrtvi obiteljskog nasilja doslovno dekretom naredite da ostane doma, a dom je za nju najnesigurnije mjesto, onda znate da će se događati strašne stvari, ne samo prema ženama, nego i prema djeci. Naše institucije ni prije nisu bile baš efikasne i imali smo jaku puno problema i bez pandemije, prije svega u smislu toga da nema dovoljno sigurnih kuća i ljudi koji su stručni da pomognu. Sigurne kuće imale su više poziva za vrijeme pandemije i nama se javljalo više ljudi koje smo mogli barem uputiti na brojeve telefona. Policija je također u najhitnijim stvarima posredovala', kaže Tomić.

Na pitanje što ako se dogodi drugi val, kako se organizirati da se ne ponovi pandemija nasilja, priznaje da sumnja da će institucije moći tako brzo organizirati, sudeći po tome kako su dosad reagirale.