Algiers u Zagrebu: Ova revolucija još nije na televiziji

Oko petstotinjak vjernih pratitelja trendova u alternativnoj glazbi u petak je navečer u zagrebačkom klubu Močvara svjedočilo glasnom, kontrolirano kaotičnom i naglašeno političnom nastupu četvorke iz Atlante po imenu Algiers

Taj kalup se u glazbenoj povijesti dao naslutiti nekoliko puta: od sirovih ranih radova The Birthday Partyja i Suicidea do sofisticiranog modernog čitanja TV on the Radio . No u njega četvorka iz Atlante bez susprezanja dodaje vlastite začine – tekstove ukorijenjene u južnjačku gotiku, aktivističke poruke (pozornicu krasi bijela zastava s tekstom 'All power to the people'), te posebno propovjednički black power žar pjevača, gitarista i klavijaturista Franklina Jamesa Fishera .

U sat i pol svirke Algiers su odsvirali gotovo kompletna oba albuma, a nama su najbolje zvučale jazzom omamljena 'The Cycle/The Spiral: Time To Go Down Slowly', te zaključni blok s ponajvećim hitovima 'Black Eunuch' i 'The Underside of Power', koja bi komotno mogla zasvirati i na radiju a da ni ne primijetite da je izvodi neki neobičan bend. Možda je taj iskorak prema neo-soulu nagovještaj budućnosti Algiersa, što je za ovako originalan i samosvjestan bend dvosjekli mač. Jer, kad se revolucionarne poruke sa zastava i semplirani govori Martina Luthera Kinga iz znojnih klubova presele na pozornice ljetnih festivala, one možda dopiru do većeg broja ljudi, ali njihova jačina i intenzitet brže isparava. Vjerujemo da Algiers to neće dopustiti.