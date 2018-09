Ako ste voljeli Julianne Moore kao Alice, veselit će vas da je preveden i važan roman o dementnoj profesorici

'Još uvijek Alice', bestseler američke neuroznanstvenice Lise Genove o potonuću iznimne harvardske profesorice u demenciju, prema kojem je snimljen i film za koji je Julianne Moore osvojila Oscara, predstavljen je 24. rujna u Zagrebu. O njemu su u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića govorile urednica Nives Tomašević, jedna od prevoditeljica i mlada neuroznanstvenica Mirta Stantić, zatim istaknuta domaća neurologinja Vida Demarin i Andrea Zatar Violić, koja se na roman osvrnula književnokritički

'Čovjek više nije čovjek. Ne zna tko je niti što sa sobom učiniti. To je katastrofa ne samo za njega nego i za sve druge oko njega', rekla je Demarin.

'U ovome trenutku u svijetu od demencije boluje 50 mlijuna ljudi, od čega dvije trećine otpadaju na Alzheimerovu demenciju. Taj broj bi se, prema nekim predviđanjima, do 2050. trebao utrostručiti na 150 milijuna oboljelih', rekla je neurologinja Vida Demarin na predstavljanju knjige koju ocjenjuje kao sjajan prikaz Alzheimera, toga kako utječe na oboljelu osobu, ali i na sve ostale u njenoj okolini.

'Ključna scena u knjizi je ona u kojoj Alice ne prepoznaje vlastitu kćer. Gleda je kao glumicu koja izgovara svoj monolog, prepoznaje njenu ulogu, ali ne i to da joj je majka. Kasnije ju kćer pita je li shvatila o čemu se radi u monologu, a ona odgovara: 'Da, radi se o ljubavi'. Tu vidimo da je unatoč svemu sačuvala svoj identitet, da je još uvijek Alice u trenu kad i dalje razumije ljubav kao temeljnu ljudsku relaciju. Mislim da ljubav i jest ono zadnje što ostaje u premošćivanju kontakata u ovakvom postupnom tipu izolacije. Ljubav, vrlo često i tjelesni dodir, ono su jedino što na kraju preostaje kao komunikacijski okvir koji je zapravo beskonačan. Ostaje nam taj emotivni dio', pojasnila je Zlatar Violić dodajući da je najveća snaga knjige to što tijek bolesti pretvara u romanesknu fabulu, omogućujući na taj način širok pristup Alzheimeru i mentalnim bolestima na kojima je i dalje velika društvena stigma.

Knjiga 'Još uvijek Alice' opisuje upravo to - strahovito propadanje nekad iznimno sposobne i poštovane profesorice koja s lakoćom drži brojna pozvana predavanja na svjetskim sveučilištima u osobu koja ogroman napor ulaže samo u to kako da organizira svoju svakodnevnicu i da pronađe razlog za još jedan dan.

'Najveći uspjeh romana je što tijek bolesti pretvara u romanesknu fabulu i vi se od scene do scene suočavate sa strahovitim iskustvima, prije svega kad Alice sama spoznaje što joj se zbiva. No, knjiga nudi i pogled drugih na Alice, koji je izolirajući, segregirajući i dosita ide u okvir nadzora i kazne, što svjesno, što nesvjesno. Na njenom primjeru vidimo kako je to kad te okolina isključuje jer se ne zna nositi s tvojom bolesti. Alice najprije isključuje zajednica znanstvenika i ona u jednom trenu shvaća da je postala ona koju će kolege izbjegavati, čak je se i bojati. U obitelji, suprug se prvi zatvara, a djeca, dvije kćeri i sin, se svatko na svoj način nosi s informacijom da su i oni vjerojatno nositelji gena za bolest', rekla je Zlatar Violić koja se osvrnula na strukturu pripovijedanja.