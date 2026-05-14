ABOP, Mayales, Artan Lili, Atheist Rap, Kandžija na FRAN festivalu u Baranji

V. B.

14.05.2026 u 15:43

Izvor: Pola / Autor: Damir Žižić
ABOP, Mayales, Artan Lili, Atheist Rap, Kandžija, E-Play i KaliKamo predvode niz od tridesetak bandova i DJ-a koji će nastupiti na trodnevnom FRAN Festivalu u baranjskom mjestu Draž od 25. do 27. lipnja na ekološkom gospodarstvu FReedom Art & Nature (FRAN) koji se prostire na sto tisuća kvadrata

Publiku očekuje dnevni i večernji program koji će biti ispunjen glazbom isjećanjem naprerano preminuloga Frana Kovačevića, organizatorova sina. Kroz tri dana u Dražu će uz spomenute glazbene zvijezde nastupiti i slavonsko-baranjske punk snage, dok će dio popratnih sadržaja kreiratii Franovi školski prijatelji.

“Nezavisni alternativni festival pokrenut u čast našem sinu, bratu koji i dalje ostavlja neizbrisiv trag u našim srcima. Ovaj festival je nastao izljubavi, sjećanja i želje da iz boli stvorimo nešto lijepo. Mjesto gdje će se ljudi život i sloboda”, kaže Franov otac Goran Kovačević koji je ujedno i organizator.

Goran će prvog dana Festivala, zasvirati sa svojim kultnim osječkim punk bandom Bit će to za njih posebno emotivni koncert. Goranov sin Fran bio je obožavatelj alternativnih festivala i koncerata, a prvi je otpogovao već s 15 godina kao vjerni pratitelj oca i strica (“Psiho”Goran–Die Hausers) i Mengele (Srđan–bivši članbanda Gužva u 16-ercu). Životna mu je želja bila da etablira svoj festival koji je želio voditi, kao i upisati fakultet dramske umjetnosti. Sada obitelj, prijatelji i poznanici organiziraju njegove snove.

S objavom festivalskih datuma u prodaju su puštene najpovoljnije ‘blindulaznice po cijeni od 65 eura! Sa svakom kupljenom ulaznicom posjetitelji dobivaju i mogućnost besplatnog kampiranje na imanju. Osigran je i najam šatora od po 5 eura po danu.

FRAN Fest u Dražu 25. - 27. lipnja

Raspored večernjeg programa po danima:

25.06.2026. – četvrtak

  • ABOP (Zagreb)
  • Mayales (Zagreb)
  • Die Hausers (Osijek)
  • Deny&Delay (Švedska)
  • Surogat (Osijek)

26.06.2026. – petak

  • Artan Lili (Beograd)
  • Kriva Istina (Zagreb)
  • E-Play (Beograd)
  • Kranks (Varaždin)

27.06.2026 – subota

  • Atheist Rap (Novi Sad,)
  • Kandžija (Osijek)
  • KaliKamo (Zagreb)
  • Loš Primjer (Zagreb)

