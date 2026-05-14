ABOP, Mayales, Artan Lili, Atheist Rap, Kandžija na FRAN festivalu u Baranji

Publiku očekuje dnevni i večernji program koji će biti ispunjen glazbom isjećanjem naprerano preminuloga Frana Kovačevića, organizatorova sina. Kroz tri dana u Dražu će uz spomenute glazbene zvijezde nastupiti i slavonsko-baranjske punk snage, dok će dio popratnih sadržaja kreiratii Franovi školski prijatelji.

“Nezavisni alternativni festival pokrenut u čast našem sinu, bratu koji i dalje ostavlja neizbrisiv trag u našim srcima. Ovaj festival je nastao izljubavi, sjećanja i želje da iz boli stvorimo nešto lijepo. Mjesto gdje će se ljudi život i sloboda”, kaže Franov otac Goran Kovačević koji je ujedno i organizator.