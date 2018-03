'Taksovnik' naš svagdašnji

Da se netko s takvim prijedlogom prijavio na natječaj časopisa 'Jezik' za najbolju novu hrvatsku riječ (ali anonimno, pod šifrom, tako da se ne zna odakle domišljaj stiže), uredništvo bi ga zacijelo izbacilo iz konkurencije već tri sekunde po otvaranju kuverte ili e-maila

Proces kreće od elementarnih automatskih mrmoljenja na misi, pred mnoštvom u kojem barem devetero od deset vjernika nazočnih na bogoslužju blagog pojma nema što znači 'Hosana u visini' ili 'Gospodin Bog Sabaot', ili 'Kirye Eleison', niti su ikad probali doznati što to sveudilj i sami ponavljaju, ali znaju da je važno i uzvišeno, čim to svaki svećenik svaki put izgovara. Valjda, dovraga, velečasni zna što govori! A i svi ti Korinćani, Efežani, Filipljani, boktepitaj ko su i šta su, samo nek su naši, Bogu hvala i slava tebi Gospodine.

E, a onda, nakon obaveznog programa, kreće muka po velečasnom. Kako protumačiti to što je ministrant netom pročitao, kako reći ništa govoreći sve, a da ništa ne ostane osim dojma 'baš je lipo govorija i danas, svaka mu piva'. Muka bude to veća što se svećenik više trudi poručiti nešto politički i domoljubno svjetonazorski, a da ga nitko poslije ne razvlači po novinama. A što je velečasni velečasniji, uzoritiji i viši u prelatskoj hijerarhiji, ta vrsta brige postaje sve voluminoznijom. Rijetki su oni koji se usude drmnuti iz sve snage, bez posebne bojazni hoće li ih netko nazvati šovinistom, homofobom, povijesnim revizionistom ili huškačem. Takve, premda s uma sišavše, ruku na srce, vrijedi čak i respektirati do stanovite mjere. Znaš barem s kim imaš posla, nema kod njih nijansi sive.

Većina će se katoličkih svećenika u Hrvata, međutim, uteći metaforiziranju, patetičnoj ispraznosti, jeftinoj slatkorječivoj poeziji u prozi i loše prikrivenim 'što se to vas uopće tiče' trikovima. Vremešniji se još zacijelo sjećaju kako je novoimenovani nadbiskup Bozanić za sve nedaće hrvatskog društva onomad, pradavne 1997., prozvao stanoviti 'grijeh struktura'. I svi smo, čak i mi od vjerništva odmetnuti, ushićeno pomislili 'vau, evo ga, to je frajer!', iako ni tada niti ikad kasnije (okej, bio je čovjek prvih godina odveć zaokupljen ekonomskim aspektima Vatikanskih ugovora, ima ispričnicu za to fatalno razdoblje) taj naš 'frajer' nije pojasnio ni na koje je strukture mislio, niti kakva je priroda njihova grijeha. I nikad ga kasnije nismo čuli da govori jasnim, nedvosmislenim jezičnim strukturama, sve je to otad neki 'mumbo-jumbo', štono bi Ameri rekli. Možda ali uvijek, makar premda bezodvlačno, robovanje slobodi, očinstvo po Kristu, ljubav u poštivanju, darivanje u trpljenju i sličan šrot.