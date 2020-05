Stanimo na loptu! Još je rano za razmišljanje o turističkoj sezoni, a ovo su stvari koje je prije toga potrebno riješiti

Još jedan paket mjera pomoći gospodarstvu, naročito krediti i subvencije onima pogođenima Covidom, neophodan je za daljnje koliko-toliko normalno funkcioniranje gospodarstva, odnosno krpanje likvidnosti u ovom periodu

Potrebna su i državna jamstva za kreditiranje poduzeća kako bi osiguralo to da banke nastave odobravati kredite klijentima kojima su potrebni. Ta državna jamstva načelno mogu obuhvaćati do 90 posto rizika zajmova kako bi se poduzećima olakšalo da ispune trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja.

Treba također istaknuti da je Vlada doista uložila i ulaže velike napore u smislu podrške gospodarstvu te se može reći da je jamstvima stala iza cijelog gospodarstva pa treba pozdraviti i ovaj napor, jer nemojmo zaboraviti - potrebno je pripremiti program mjera potpore koje moraju biti u skladu s uvjetima koje Europska komisija određuje za državne potpore, odnosno s Privremenim okvirom za mjere državnih potpora, a što nije uvijek najlakši zadatak.

Svi se pitamo što je s turističkom sezonom, no možda nije baš sve izgubljeno, iako Europska komisija možda malo kasni sa svojim preporukama. Vlada RH je i prije Europske komisije imala određene ideje za to kako spasiti ovu turističku sezonu te je i to ohrabrujuće.