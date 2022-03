Raj iz snova 'Posljednjeg pirata s Kariba'

Iz daleka, oko pola hektara stijene koja se izdiže iz North Sound Inleta na Britanskim Djevičanskim otocima izgleda tek kao prazan mjehurić. Ali ako držite oči otvorene na vidjelo će isplivati dvoetažna polukružna struktura, a zatim crvene telefonske govornice uvezene iz Engleske. Potom se ukazuje snop vretenastih palmi, mala plaža s visećim ležaljkama, ronilačka trgovina...

Možda ćete, dok se približavate, vidjeti i akvarij, ali ako je 17 sati, vjerojatnije je da ćete uočiti atlantske tarpone, ogromne ribe koje se skupljaju u blizini doka, jer im je vrijeme za obrok (nemaju zube, ali ponekad, u svom uzbuđenju, ustima grabe sve do ruke kuhara koji ih hrani).

No, bez obzira na to kada naiđete, bit će vrijeme za zabavu - i to ne samo za tarpone. Naime, spomenuta struktura polukruga je Saba Rock Resort, luksuzni hotel s dva vrlo živa bara, ronilačkom trgovinom i restoranom, obično ispunjenim ljudima u potrazi za dobrim provodom. Do tuda su došli brodom ili su im čamci privezani u marini, a gumenjaci uz prednju stranu doka. Dakle, glavni način dolaska je vodenim putem, ali neki za to rabe i helidrom.

Saba Rocka ne bi bilo bez Berta Kilbridea, neukroćenog avanturista, ronioca i lovca na brodske olupine s ljupkim nadimkom 'Posljednji pirat s Kariba'. I pristaje mu jer je bio pravi mrzovoljni, bradati gusar koji je volio rum i nosio glomazan nakit. Kilbride je bio entuzijast podvodnih istraživanja i stvorio je standarde za ono što će na kraju postati poznati PADI Introductory SCUBA tečaj, onaj koji se danas podučava diljem svijeta. Izvorno je posjedovao obližnji otok Moskito, koji se pretvorio u okupljalište ronilaca, što nije bilo teško jer u neposrednoj je blizini stotina olupina i atraktivnih grebena. Danas je otok Moskito u vlasništvu Richarda Bransona i ima sasvim drukčiji ugođaj.

Nakon što je 1970. prodao otok Moskito, Kilbride je kupio obližnju stijenu Saba za skromnih 25.000 dolara, s namjerom da to bude njegov dom i sjedište njegove ronilačke tvrtke. No, ljudi su se počeli raspitivati za piratsku legendu, a mnogi su na Sabu dolazili i nepozvani. Kilbride je zato podigao skromni bar i restoran sa slamnatim krovom i nazvao ga Gusarski pub. K tome, u blizini je bio usidren i gusarski brod. Kilbride je 1997. prodao Saba Rock, a novi vlasnici imanju su dodali hotel, koji je radio sve do 2017, kada je uragan Irma poharao to područje Kariba. Samo dva tjedna poslije ostatke je sravnio jednako snažan uragan Maria. Djevičanski otoci pretrpili su nevjerojatnih 3,6 milijardi dolara štete, ali već do početka 2020. mnogi su hoteli već uspjeli ponovo stati na noge. A onda je došla pandemija i još jednom odgodila povratak na Karibe. Do sada.

Za redovite posjetitelje Djevičanskih otoka, koji su ih posjetili prije Irme, otoci će danas i dalje biti prepoznatljivi, ali i uzbudljivo novi. Odmaralište Saba Rock također je podvrgnuto potpunoj obnovi nakon što je sravnjeno, te otvareno u listopadu, sada pod vodstvom novih vlasnika. U suradnji s europskom arhitektonskom tvrtkom ADR, struktura je u potpunosti obnovljena, ovaj put imajući na umu učinkovitu zaštitu od uragana.

Treća inkarnacija Saba Rocka ima sedam soba s terasama i dva apartmana koji se priklanjaju modernizmu i nautičkoj temi. Daske za surfanje i slični elementi ukrašavaju zidove, a prekrasni pogled na ocean puca gdje god se čovjek okrene. S početnom cijenom od 700 dolara po noći, definitivno nije jeftino, ali u skladu s Kilbrideovom izvornom vizijom, tu nema pretencioznosti. Vlasnici su, naime, ciljali na 'bosonogu eleganciju', gdje bi se ljudi osjećali ugodno dolazeći u kratkim hlačama i kupaćim kostimima, samo da se opuste i popiju koktel ili dođu na obrok. No, da bi se uživalo u Saba Rocku čak i nije potrebno rezervirati sobu. Bar na drugom katu prima svakoga do oko 21 sat, a i kasnije ako nitko ne boravi u hotelu. U prizemlju je još jedan bar, a rezervacije se preporučuju za restoran, koji je specijaliziran za sofisticirana jela od lokalnih namirnica. Posjetitelji mogu svratiti na malu plažu s ležaljkama, rezervirati izlet u ronilačkom dućanu ili koristiti daske za veslanje i kajake. Tu je i kitesurfing za one koji su vješti u toj rekreaciji. Ne mora se brinuti o samostalnom dolasku na Saba Rock jer hotel nudi redoviti prijevoz do Gun Creeka u obližnjem mjestu Virgin Gorda.