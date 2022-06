Kako su anarhični Sex Pistols završili na Disneyevom kanalu?

Nekadašnji punkeri i novovalci teško će tu činjenicu priznati, ali već je više od 45 godina prošlo otkako su na scenu punom snagom nagrnuli Sex Pistols i - činilo se - zauvijek promijenili glazbu. Mnogo toga kasnije se rasplinulo, a desetljećima kasnije glavni junaci priče završili su na najočitijem mainstream mediju koji se danas može zamisliti: kao junaci mini serije.

Seriju 'Pistol' režirao je proslavljeni Danny Boyle za produkcijsku kuću FX, a koji se može gledati na platformi Hulu, u vlasništvu Disneya. Tako su najžešći britanski punkeri (nikad nemojte reći da su prvi, inače riskirate invaziju iz New Yorka) završili na jednom od najobiteljskijih mogućih prikazivačkih kanala. Prve reakcije publike su dobre, na IMDb-u šesterodijelna serija ima ocjenu 7,6, a kritika je našla solidne primjedbe. No, koga zanima to glazbeno razdoblje, sigurno je neće propustiti. Možda nećete naučiti koliko iz serije 'Punk' koju se može gledati na DokuTV, ali za nešto nostalgije uvijek ima vremena.

I svi drugi ključni likovi britanske punk revolucije su tu, bar oni koji su se motali oko Sex Pistolsa od vremena kad su djelovali kao ozbiljno buntovan bend, do trenutka kad su postali vlastita karikatura pod vodstvom Malcolma McLarena, a prepustili drugima poput Clasha da se bave stvarnim poslom. Zato je dobro da se Boyle ipak najviše bavi korijenima Pistolsa, bučnim i prljavim klincima iz radničke klase koji u vrijeme vladavine Margareth Thatcher doista nisu imali previše budućnosti. 'No Future', rekao bi Rotten u 'Anarchy in the UK'.

Priča počinje sredinom sedamdesetih u ekonomski urušenom Londonu, sa Steveom Jonesom kao beskućnikom koji pokušava osnovati bend. Već u toj fazi u sagu se uključuju kreatorica Vivienne Westwood i veliki manipulator Malcolm McLaren, što će vjerojatno i punkerima koji su bili skeptični prema iskrenosti Sex Pistols ukazati da nisu bili daleko od istine. McLaren je smislio i ime, i uz Weswood osmislio izgled grupe. Naravno da nije sve bilo isfabricirano, Johnny Rotten i društvo ipak nisu bili boy band i snimili su jedan prekretnički album 'Never Mind the Bollocks', ali štošta jest. Dovoljno se sjetiti ulaska Sida Viciousa u bend umjesto kompetentnog basista i autora Glena Matlocka, i to samo zbog imidža. No, nećemo previše otkrivati, makar je o Sex Pistolsima toliko toga već poznato.