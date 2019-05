Pupovac: Zalažemo se za 'jednake Srbe u Hrvatskoj i jednaku Hrvatsku u Europi'

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i nositelj stranačke liste na izborima za Europski parlament Milorad Pupovac poručio je u nedjelju, na središnjem predizbornom skupu SDSS-a u Zagrebu, da se zalažu za 'jednake Srbe u Hrvatskoj i jednaku Hrvatsku u Europi'

Kazavši kako treba biti 'prekinuto 30 godina nesporazuma u odnosima Europe i Srba', Pupovac je ustvrdio da to vrijeme 'ni Europi niti Srbima nisu donijele ništa dobro'.

"Vjerujem da ćemo ovim izborima napraviti korak više, skočiti stepenicu ili dvije više da dođemo do onoga što je naš ideal koliko god mali bili - jednaki Srbi u Hrvatskoj i jednaka Hrvatska u Europi", rekao je Pupovac. Pozvao je svoje sunarodnjake da 26. svibnja na izborima za Europski parlament podrže kandidate s liste 24 SDSS-a.

Navevši kako predstavljaju 'mali dio srpskog naroda koji je ostao živjeti u Hrvatskoj', Pupovac je rekao da imaju jedinstvenu priliku biti 'prvi dio srpskog naroda koji će prekinuti taj nesporazum između njega (srpskog naroda) i Europe'.

Predsjednik SDSS-a poručio je da su ovim europarlamentarnim izborima "odlučili igrati na velikom terenu" kako bi, rekao je, na tom terenu bilo 'više onih koji će pridonijeti toleranciji, jednakosti i napretku u Hrvatskoj'.

"Ovoj zemlji trebaju promjene, ali ne promjene na gore, i ne promjene koje će biti obnavljanje loše prošlosti nego promjene na bolje", dodao je.

Pupovac je rekao i da je 'jugoslavenski antifašizam' bio 'istinska revolucija otpora prema tadašnjem snažnom europskom fašizmu koji i danas prijeti Europi i malim narodima'. Kada danas u Hrvatskoj govore da je Zagreb 1945. bio okupiran, "znaju što oni govore", kazao je Pupovac.

Smatra da to što 'oni govore', znači kao da je Sankt Petersburg oslobađan od strane nacističkih njemačkih vojnih formacija, da je Auschwitz okupiran od strane Engleza i Rusa. "Tu vrstu naopake zamisli, tu vrstu naopakog postavljanja stvari mi nećemo prihvatiti. Pa makar nam to bilo zadnje što ćemo ovdje učiniti", poručio je Pupovac.

Osvrćući se na uništavanje plakata SDSS-a i govore mržnje na njima, rekao je i da su izašli na ove izbore nasuprot onima koji im danas šalju takve poruke, misleći da će se uplašiti i sakriti u "mišju rupu".

Jović: Tražimo slobodu da možemo slobodno reći tko smo, što smo, što osjećamo i mislimo

Navevši kako se u svim krajevima Hrvatske koje su obišli, probudila nada i stvorio optimizam da uspiju, drugi na SDSS-ovoj listi Dejan Jović rekao je kako im je dosta osjećaja neuspjeha koji ih dugo prati.

"Dosta nam je situacije u kojoj i danas, 30 godina nakon 1989., vidimo da stari veliki ideali jedne bivše Francuske revolucije kao i one iz 1989. nisu ostvareni. Ti ideali su sloboda, bratstvo i jednakost. To je sve što tražimo za sebe i druge", rekao je Jović, dodavši: "Tražimo slobodu da možemo u svojoj zemlji slobodno reći tko smo, što smo, što osjećamo i što mislimo".

Rekao je i kako je cilj SDSS-a osvojiti jedan mandat na europarlamentarnim izborima.

Jović je, navevši razloge zašto se kandidirao kao nestranački kandidat i sveučilišni profesor, ustvrdio da se, među inim, kandidirao iz osjećaja solidarnosti prema onima koji su u društvu godinama sustavno marginalizirani i ocrnjivani.

"Politika ocrnjivanja i stigmatiziranja ne samo da mora biti zaustavljena, jer ona to neće biti sama po sebi, nego joj se treba otvoreno suprotstaviti. I to ne samo tu kod kuće, nego i u Europi", dodao je Jović. Naveo je i da se zalaže za brzo proširenje EU na sve zemlje Zapadnog Balkana i to, kako je rekao, po mogućnosti odmah i sve zajedno.

"Nije se 1989. rušio Berlinski zid da bismo sada imali deset europskih zidova na Zapadnom Balkanu. Ako je to stanje 30 godina nakon 1989. godine, onda nam treba nova 1989. i ozbiljne promjene u EU", smatra SDSS-ov kandidat Dejan Jović.