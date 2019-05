Milorad Pupovac: Zašto se s takvom lakoćom prihvaća da je ćirilica 'agresorsko' pismo? Hrvatska je pristala da dio njezinih građana živi u strahu

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac u velikom intervjuu danom Večernjem listu osvrnuo se, među ostalim, na žustre reakcije koje je u javnosti izazvala predizborna kampanja SDSS-a koji vodi, a riječ je o tome da su diljem zemlje njihovi plakati išarani vulgarnim porukama mržnje

Na pitanje o išaranim plakatima i je li to očekivao, Pupovac je odgovorio da s obzirom na to da je ovo prvi put da SDSS sudjeluje u kampanji ove vrste i da su njegove poruke vidljive na način na koji su vidljive u velikim hrvatskim gradovima, od Pule, preko Rijeke, Karlovca, Zadra, Šibenika, Splita, Siska, Zagreba, Osijeka, Vukovara..., očekivali su da će biti 'intervencija' na plakatima, kao što ih bude i na plakatima drugih stranaka.

'No nismo očekivali da će naši plakati biti tako sustavno uništavani. Nismo očekivali da će biti tolikoga izljeva netolerancije prema pet ćiriličnih slova, niti smo očekivali da će biti toliko direktne i otvorene mržnje i pozivanja na nasilje kao što je to bilo na nekim plakatima. No, ono što smo htjeli, to je da se ljudi pokrenu, a to smo i postigli. Međutim, nismo očekivali da se društvo podijeli na one koji su mrzitelji i na one koji se pitaju pa dokle to i za čiju korist. A to se događa' rekao je Pupovac za Večernji list.