Prašinu su dizali GDPR i autorska prava, no mnoge su važne odluke prošle ispod radara: Povukli smo crtu ispod pet godina

Predizborno vrijeme pravi je trenutak da se sumiraju rezultati i dostignuća zastupnika u upravo završenom petogodišnjem mandatu u Europskom parlamentu

Razdoblje od proljeća 2014. godine , kad su eurozastupnici izabrani da predstavljaju svoje zemlje u Europskom parlamentu, pa do danas bilo je iznimno turbulentno. Europska unija prvi se put suočila s odlukom jedne od članica o napuštanju zajednice, a na kušnji su se našle i temeljne vrijednosti na kojima počiva integracija, poput otvorenosti, suradnje i multikulturalnosti tijekom migrantske krize . Oba procesa nisu dovršena i njihov epilog, odnosno način na koji će biti riješeni, uvelike će imati utjecaja i na budući izgled same Europske unije.

Odluka koja je izazvala mnogo žuči svakako je bila direktiva o autorskim pravima . Protiv nauma da Europska unija regulira to pitanje povela se snažna kampanja i plašilo se internetske korisnike da će rezultirati cenzurom prema kojoj neće više biti moguće koristiti meme ili gifove. Snažnu kampanju protiv direktive kojoj je konačni cilj zaštititi autore čije se intelektualno vlasništvo neovlašteno koristi na internetu pokrenuli su oni koji od toga imaju najviše koristi – internetski divovi poput Facebooka, Googlea, Youtubea i ostalih, a koji su sada odgovorni za sadržaj što ga prenesu korisnici. Direktivom se nastoji povećati izglede nositelja prava, osobito glazbenika, izvođača, scenarista (kreativne snage), kao i izdavača vijesti, da dogovore bolje nagodbe kada se njihova djela koriste na internetskim platformama, smatraju u Europskom parlamentu. Tehnološki divovi trebali bi dijeliti prihod s novinarima i umjetnicima. Direktivom je propisano to da su internetske platforme odgovorne za sadržaj koji prenesu korisnici i ako krše autorska prava, moraju ih hitno ukloniti, pod prijetnjom velikih novčanih kazni.

U vrijeme u kojem klimatske promjene poprimaju obrise moguće globalne katastrofe Europski parlament se u svom osmom sazivu odlučio pozabaviti plastikom. Eurozastupnici svih političkih opcija velikom su većinom u ožujku ove godine podržali zabranu upotrebe jednokratne plastike, čime se nastoji smanjiti njeno gomilanje u okolišu. Tom odlukom izvan zakona se od 2021. godine stavljaju plastični predmeti za jednokratnu upotrebu kao što su tanjuri, pribor za jelo ili slamke za piće.

Već ranije, u proljeće 2015. godine, donesena je odluka kojom se nastojalo smanjiti opticaj plastičnih vrećica u okolišu. Od zemalja EU-a zahtijeva se da drastično smanje upotrebu plastičnih vrećica, najvećih zagađivača prirode. Milijarde plastičnih vrećica završe u prirodi kao neobrađen otpad te štete okolišu, ribama i pticama. Države članice Europske unije imaju mogućnost odabira: ili da osiguraju to da prosječna potrošnja laganih vrećica ne prelazi 90 po stanovniku do 2019. i 40 do kraja 2025. godine ili da do kraja 2018. godine nalože to da prodavači ovakve vrećice ne dijele besplatno.

Jedna od važnijih odluka koju je donio Europski parlament, a koja ide u prilog potrošačima, zabrana je geoblokiranja, odnosno omogućen je online šoping bez granica. Problem nastaje kada npr. netko želi kupiti nešto s švedske web trgovine, ali odabirom željenog predmeta bez pitanja biva preusmjeren na lokalnu verziju stranice, na kojoj ta roba nije dostupna. Riječ je o preusmjeravanju na temelju lokacije (tzv. country redirect) i jednoj od težih prepreka razvoju internetske trgovine. U skladu s novim pravilima, potrošači mogu odabrati s koje internetske stranice žele kupovati robu ili usluge, a da ih se pritom ne blokira ili automatski preusmjeri na drugu internetsku stranicu na temelju države iz koje dolaze, boravišta ili trenutne lokacije.

Važna oduka bila je i inauguracija direktive koja regulira uporabu podataka o putnicima u svrhu prevencije, otkrivanja, istraživanja i procesuiranja terorističkih i teških kaznenih djela. Direktiva obvezuje zrakoplovne tvrtke da predaju podatke o svojim putnicima nacionalnim tijelima za sve letove iz trećih zemalja u EU i obratno.