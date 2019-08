Zloglasna Cambridge Analytica u likvidaciji, Facebook platio masnu kaznu, a osnivači i ključni ljudi i dalje rade posao po starom

Zloglasna Cambridge Analytica, za koju neki tvrde da je, zahvaljujući podacima koje je prikupila na Facebooku, utjecala na odabir glasača na izborima na kojima je pobijedio Donald Trump i na referendumu na kojem je odlučeno da će Velika Britanija napustiti EU, u likvidaciji je, no njeni osnivači i ključne osobe danas se nalaze u drugim kompanijama čije djelatnosti nisu daleko od onoga čime se ona bavila

Unatoč brojnim skandalima tijekom godina i još brojnijim primjerima toga da Facebook osobne podatke korisnika niti čuva na način na koji bi to trebala činiti jedna globalna društvena mreža, niti previše mari za privatnost i obećanja koja je dao, ovo je prvi put da je zbog svojeg lakonskog stava o privatnosti i kažnjen. 'Usprkos obećanjima da će milijarde korisnika diljem svijeta imati kontrolu nad time kome su dostupni njihovi osobni podaci, Facebook je potkopao njihov odabir', stoji u izjavi čelnika FTC-a Joea Simmonsa .

Cambridge Analytica bila je konzultantska kompanija sa sjedištem u Londonu te uredima u New Yorku i Washingtonu, a bavila se analizom podataka i savjetovanjem o strateškom komuniciranju u političkim kampanjama. Kompanija je koristila podatke o ponašanju korisnika kako bi ciljano plasirala informacije i time utjecala na odabir u političkim izborima. Prema nekim podacima, u samo nekoliko godina Cambridge Analytica bila je angažirana u desecima političkih kampanja, a najznačajnije su bile kampanja tada kandidata, a sada predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trumpa , te Leave.EU, kampanja koja je zagovarala izlazak Velike Britanije iz Europske unije.

FTC je istragu načina na koji se Facebook brine o privatnosti korisnika započeo prošle godine, nakon što je u javnost isplivao jedan od najvećih skandala. Tada se saznalo da je kompaniji pod imenom Cambridge Analytica preko jedne aplikacije dozvolio preuzimanje podataka o ponašanju i preferencijama oko 270 tisuća korisnika . No zbog raznih manjkavosti Cambridge Analytica zapravo je dobila detaljne osobne podatke o 87 milijuna korisnika Facebooka .

Mada neki sumnjaju u to koliko je Cambridge Analytica stvarno imala utjecaja na konačne rezultate izbora i referenduma, podaci o osobama koje stoje iza kompanije jasno pokazuju u čiju je korist radila. Cambridge Analytica funkcionirala je pod kapom SCL grupe, u kojoj se nalazilo desetak tvrtki za analizu digitalnih medija, savjetovanja i slične usluge. SCL se reklamirala kao kompanija za političko savjetovanje i izbore, mada postoje i navodi da je sudjelovala u širenju dezinformacija o vojnim akcijama, posebno u nekim manje razvijenim državama.

Robert Mercer je pak američki financijaš i milijunaš također poznat po dugogodišnjem financiranju desnih i konzervativnih stavova. Njegova obitelj jedna je od osnivača i glavnih financijera Bretibart Newsa, a kćeri Rebekah Anne i Jennifer jedan su od putokaza koji pokazuju kamo su se raspršili ljudi vezani uz Cambridge Analyticu nakon što je lani pod pritiskom skandala najavljeno njeno gašenje.

Prema podacima britanskog registra, Cambridge Analytica još uvijek je u postupku likvidacije, no mogu se slijediti tragovi koji iz nje vode prema nekoliko društava kojima su osnivači ili u kojima rade osobe vezane uz tvrtku zbog čijih je kontroverznih poteza u konačnici kažnjen i jedan Facebook. Jennifer i Rebekah Anne Mercer trenutno su imenovane kao direktorice u tvrtki Emerdata Ltd., za koju se svojevremeno najavljivalo da će se također ugasiti, no čini se da je još uvijek aktivna. Među bivšim direktorima Emerdate nalazi se Alexander James Nix, prije formalno direktor Cambridge Analytice.