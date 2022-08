[FOTO] Do kraja godine riječka rafinerija moći će prerađivati svu domaću naftu, šire se u Sloveniju i BiH

Kada projekt izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka nafte u Rafineriji nafte Rijeka bude završen, kapacitet rafinerije bit će povećan na 4,5 milijuna tona sirove nafte godišnje, a pokrivat će kompletne potrebe za benzinom na hrvatskom i dijelu tržišta Slovenije i BiH, te oko 75 do 80 posto potreba hrvatskog tržišta za dizel gorivo. Dovršetak radova očekuje se u 2024., priopćeno je u utorak iz Ine

Pojasnio je kako je riječ u prvom redu o tržištima BiH i Slovenije, koja se dijelom ospkrbljuju gorivima iz riječke rafinerije, a MOL i Ina imaju i svoju maloprodajnu mrežu u tim zemljama. 'MOL i Ina su još lani kupili 120 OMV-ovih benzinskih crpki u Sloveniji, pri čemu je Ina vlasnik 33 posto, dok MOL drži preostalih 67 posto, među ostalim i s ciljem proširenja maloprodajne mreže, kako bi riječka rafinerija, nakon modernizacije, odnosno izgradnje koking postrojenja, mogla raditi punim kapacitetom, što povećava isplativost proizvodnje', rekao je Pleše.

Novinare je zanimalo u kojoj mjeri hrvatsko tržište i poslovanje riječke rafinerije ovise o uvozu ruske nafte, na što je Pleše odgovorio kako Ina ne kupuje rusku naftu, već se u riječkoj rafineriji mahom prerađuje nafta iz Azerbejdžana. No dodao je kako se iz ruskih izvora, putem posrednika, nabavlja VGO, vakuumsko plinsko ulje, sirovina neophodna za proizvodnju dizela. 'Tu sirovinu kupujemo putem posrednika, jer ju je nemoguće nabaviti iz drugog izvora. Kada modernizacija rafinerije bude završena i kad postrojenje za preradu teških ostataka bude u pogonu, više nam neće biti potrebna ta vrsta sirovine', pojasnio je Pleše, izvještava Novi list.

Na pitanje o odnosima s Mađarskom, odnosno MOL-om, kada je riječ o uvozu i izvozu nafte i naftnih derivata, Pleše je odgovorio kako će riječka rafinerija do kraja ove godine biti spremna za preradu cjelokupne količine sirove nafte iz domaćih ležišta. 'Derivata iz Mađarske uvozimo manje od jedan posto, no u Mađarskoj se trenutno prerađuje oko 50 posto domaće sirove nafte, i to isključivo iz logističkih razloga. Radimo na njihovom uklanjanju i do kraja ove godine sva domaća nafta moći će se dopremiti u Rijeku i ovdje preraditi', rekao je.