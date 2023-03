Završen upis narodnih obveznica, Primorac otkrio koliko je uplaćeno i koji iznos će prihvatiti

Dans u 20 sati završen je upris obveznica za građane. Ministar financija Marko Primorac u Dnevniku HTV-a objavio je koliko je novca dosad uplaćeno za državne obveznice.

Rekao je da nije bilo nikakve dileme da se euri slijevaju.

- S obzirom na ovu ponudu za građane. Upis je danas u 15 sata bio takav da je 1,3 milijarde uplaćeno, nešto više od toga je upisano. To znači da još nisu svi upisani građani uplatili taj iznos. To mogu učiniti sutra do 11 sati. Broj ljudi koji je upisao ovu obveznicu prelazi 43 tisuće. Odaziv je vrlo dobar. Konkretno mislim da je 43.600 ljudi. To pokazuje da je akcija bila dobra, projekt uspješan i još više pokazuje koliko su ljudi prepoznali ovu priliku i imaju povjerenja u Republiku Hrvatsku, naglasio je.