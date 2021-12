Zašto Zapad toliko strahuje od projekta digitalnog juana?

Kina je ranije ove godine poduzela snažne napore ne bi li suzbila kriptovalute. Posebno se to odnosi na rudarenje kriptovaluta, ali i transakcije, posebno kad se radi o bitcoinu.

Razlozi za to su mnogostruki, ali najvažniji je to što kineska vlada želi snažno afirmirati projekt digitalnog juana. A čini se da upravo taj projekt izaziva strahove na Zapadu, o čemu je danas za Financial Times govorio Jeremy Fleming, šef britanske britanske nadzorne agencije (GCHQ).

Fleming je rekao da digitalne valute nude “veliku priliku” za demokratizaciju platnih sustava, no razvoj ove nove tehnologije također predstavlja prijetnju.